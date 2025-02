Amazfit Active 2 zawitał do Polski. Niska cena to jedna z wielu zalet

Istnieje niemałe prawdopodobieństwo, że właśnie patrzycie na grafiki jednego z ciekawszych smartwatchy za nieco ponad 400 złotych. Oto Amazfit Active 2, który wchodzi do sprzedaży w Polsce.

Co oferuje Amazfit Active 2?

Trzeba przyznać, że Amazfit Active 2 – w porównaniu do pierwszej generacji – znacząco się zmienił. Producent odszedł od prostokątnej koperty, która mogła kojarzyć się z Apple Watchem i postawił na bardziej klasyczną, okrągłą kopertę. Dla jednych będzie to zmiana na plus, inni będą narzekać, bo – jak dobrze wiemy – nigdy nie można wszystkim dogodzić.

Owszem, jest to tani smartwatch, ale jego ekran może okazać się naprawdę dobry. Otrzymujemy 1,32-calowy wyświetlacz AMOLED, który szczytowo osiąga jasność na poziomie 2000 nitów. Taka wartość zapowiada dobrą widoczność nawet podczas aktywności w słońcu. Do tego dochodzi korpus wykonany ze stali nierdzewnej. Ten sam materiał znajdziemy na dwóch fizycznych przyciskach na prawym boku.

W związku z tym, że w tego typu urządzeniach często kluczowe są funkcje związane ze zbieraniem danych o organizmie i aktywnościach fizycznych, zobaczmy, co w tym temacie oferuje Amazfit Active 2. Zegarek wyposażony jest w sensor optyczny BioTracker 6.0 PPG, który wraz z akcelerometrem, żyroskopem oraz ulepszonymi algorytmami tętna i snu, powinien zapewnić pomiar danych na poziomie modelu Amazfit T-Rex 3 (odczuwalnie droższy zegarek producenta, jego recenzja wkrótce na portalu!).

Amazfit Active 2 rejestruje i analizuje m.in. jakość snu i oddechu, zmienność rytmu zatokowego (HRV), tętno spoczynkowe, poziom stresu, zewnętrzną temperaturę ciała, a także zmęczenie fizyczne i psychiczne (Readiness Score). Mamy jeszcze obsługę ponad 160 sportów: wytrzymałościowych, technicznych i siłowych. Co więcej, zegarek wykrywa 25 ćwiczeń na różne partie mięśni oraz ocenia jakość treningu siłowego pod kątem m.in. stabilizacji i płynności ruchów.

Interesującym rozwiązaniem jest Zepp Coach. Jak zaznacza producent, funkcję należy traktować jako trenera AI, który tworzy plany treningowe dostosowane do poziomu użytkownika. Z kolei partnerstwo z Hyrox przekłada się na dwa specjalne tryby ćwiczeń. Pierwszy rejestruje wszystkie dyscypliny w kolejności, jaka obowiązuje w trakcie zawodów. Natomiast drugi rejestruje wszystkie ćwiczenia w kolejności zgodnej z autorskim programem Hyrox oceniającym poziom przygotowania do zawodów.

To wszystko działa pod kontrolą systemu operacyjnego Zepp OS 4.5. Akumulator o pojemności 270 mAh, zależnie od intensywności korzystania, ma zapewnić od 5 do 10 dni pracy bez ładowarki.

Jeśli to, co czytacie, a także dodane grafiki, sprawiają, że macie déjà vu, to spieszę wyjaśnić, że jest to możliwe. Otóż premiera Amazfit Active 2 jest już za nami, a teraz smartwatch debiutuje w Europie. Tak, kupimy go również w Polsce.

Cena Amazfit Active 2 w Polsce i dostępność

W Polsce Amazfit Active 2 debiutuje w dwóch wersjach – standardowej i premium. Pierwsza została wyceniona na 429 złotych, natomiast za wariant premium ze szkłem szafirowym, dodatkowym sportowym paskiem oraz funkcją Zepp Pay, musimy zapłacić 569 złotych.

Amazfit Active 2 będzie dostępny stronie amazfitpolska.pl, a niebawem pojawi się również w autoryzowanym sklepie Amazfit na allegro.pl oraz w sklepach Media Expert i x-kom.