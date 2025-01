Polacy stworzyli kolejne radio AI. Nie uczą się na błędach?

Radio Super Express to nowe radio internetowe spółki TIME SA, w którym większość czasu antenowego zajmują serwisy informacyjne, poprzecinane muzyką najnowszą i hitami z ostatnich trzech dekad. To, czym stacja się wyróżnia, to fakt, że poza utworami nie usłyszy się tutaj ludzkich głosów – za prezentację newsów odpowiada bowiem… sztuczna inteligencja.

Radio Super Express idzie w ślady Off Radia Kraków…

To rozmaite modele sztucznej inteligencji służą do generowania i selekcji newsów oraz przygotowywania serwisów informacyjnych, w tym też generowania głosów na potrzeby Radia Super Express.

Od razu przypomina się Off Radio Kraków, które decyzją redaktora naczelnego zastąpiło ludzi modelami sztucznej inteligencji. Narzędzia AI dobierały muzykę i prowadziły rozmaite audycje, co spotkało się z tak ciepłym przyjęciem, że tydzień później eksperyment Off Radia Kraków został zakończony.

Czyżby więc koledzy po fachu z grupy ZPR Media nie uczyli się na błędach swojej konkurencji? Ano niekoniecznie musi tak być. W zapowiedzi czytamy bowiem, że do tematu zdecydowano się podejść bardziej na poważnie.

To radio AI, ale bazą pozostają ludzie

Przede wszystkim sztuczna inteligencja jedynie dokonuje pewnej selekcji i odczytuje treści, ale są one dostarczane przez prawdziwych dziennikarzy. Nie będzie więc sytuacji, takich jak wywiady z nieżyjącymi osobami, o co pokusiło się Off Radio Kraków. Po drugie: wszystkie treści podlegają moderacji przed emisją – również przez ludzi.

Wreszcie, podczas gdy dyrektor krakowskiego radia na potrzeby eksperymentu zwolnił dotychczasową redakcję, w Radiu Super Express – najzwyczajniej w świecie – nie było kogo zwalniać, ponieważ jest to nowy twór. Zresztą znacząca jest tutaj wypowiedź wiceprezesa TIME SA, Tomasza Krawczyka:

Dla Grupy ZPR Media sztuczna inteligencja to istotny element rozwoju biznesu, ale jako narzędzie wspierające nas w osiąganiu celów, a nie substytut naszych mocnych i sprawdzonych zespołów. Nie zamierzamy zastępować ludzi, bo to dzięki naszym dziennikarzom oraz przy użyciu AI możemy dziś docierać z informacjami do coraz szerszego grona internautów.

Moim zdaniem brzmi to jak zdrowsze podejście do tematu sztucznej inteligencji, choć i tak nie wróżę temu projektowi sukcesu. Nawet jeśli Grupa ZPR Media widzi (i rezerwuje) w tym pociągu miejsca dla ludzi, to ostatecznie nie po to chyba włącza się radio, by słuchać botów. Chociaż mogę się mylić…