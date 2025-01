Nothing Phone (3a) zapewni solidną specyfikację

Kolejny Nothing Phone, którego możemy zobaczyć już niebawem, zapowiada się obiecująco. Wiemy, co najpewniej trafi do jego wnętrza.

Nothing Phone (3a) – tak ma wyglądać specyfikacja (prawdopodobnie)

Nie muszę chyba wyraźnie zaznaczać, że Nothing już wielokrotnie udowodnił, że potrafi robić dobre smartfony, a przy tym pchnąć trochę świeżości do tego nieco ostatnio skostniałego smartfonowego świata. Potwierdzeniem moich słów są recenzje opublikowane na Tabletowo.pl – Nothing Phone (1) czy chociażby Nothing Phone (2).

Wróćmy jednak do bohatera tego tekstu, czyli Nothing Phone (3a). Premiera Nothing Phone (2a), czyli jego poprzednika, z pewnością sprawiła, że nowa generacja jest wyczekiwana przez wiele osób. W zeszłym roku dostaliśmy udany smartfon w przystępnej cenie – niewykluczone, że w tym roku sytuacja się powtórzy.

Jak wynika z nieoficjalnych informacji, dostarczonych przez @gadget_bits na X, smartfon będzie wyposażony w 6,8-calowy wyświetlacz FHD+ AMOLED z adaptacyjną częstotliwością odświeżania 120 Hz. Sercem urządzenia będzie Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, o czym mogliśmy dowiedzieć się już wcześniej – informacje o Nothing Phone (3a) znaleziono w kodzie Nothing OS 3.0.

Nothing Phone (2a) (źródło: Nothing)

W topowej konfiguracji użytkownik ma otrzymać do dyspozycji 12 GB RAM i 256 GB na dane. Główny, umieszczony z tyłu aparat, ma mieć 50 Mpix i OIS. Towarzyszył będzie mu aparat ultraszerokokątny 8 Mpix i teleobiektyw 50 Mpix. Z kolei z przodu prawdopodobnie znajdzie się aparat 32 Mpix. Co ciekawe, pojawiają się głosy, że Nothing Phone (3a) Plus ma zaoferować teleobiektyw peryskopowy, zapewniający jeszcze większe możliwości niż zwykły teleobiektyw w podstawowym Nothing Phone (3a).

Dobry czas pracy bez ładowarki będzie starał się wykręcić akumulator 5000 mAh z obsługą ładowania 45 W. Nie zabraknie modemu 5G, a także Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 i NFC. Oczywiście dostaniemy też charakterystyczne światła z tyłu, a całość ma działać pod kontrolą Androida 15 z Nothing OS 3.1.

Kiedy premiera Nothing Phone (3a)?

Smartfon prawdopodobnie zobaczymy 3 marca 2025 roku wraz z modelem Nothing Phone (3a) Plus. Wypada dodać, że firma przygotowuje się też do wprowadzenia Nothing Phone (3), który ma być flagowcem z krwi i kości.