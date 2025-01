Android Auto z małym, lecz irytującym problemem w Google Maps

Użytkownicy Android Auto, którzy korzystają z Google Maps, skarżą się na irytujący problem. Owszem, nie jest to poważny błąd, ale jego obecność po prostu może przeszkadzać. Warto dodać, że Google wydało aktualizację oznaczoną 13.6.

Strzałka, która zaczęła denerwować

Po uruchomieniu Google Maps w Android Auto widzimy ekran składający się z mapy, pola wyszukiwania celu, propozycji celów (oczywiście dostosowanych do konkretnego użytkownika), a także strzałki. Do tego dochodzi kilka przycisków do zarządzania widokiem i jeden pozwalający przejść od ustawień nawigacji.

Dziś skupimy się na wspomnianej strzałce, która jest niezwykle ważnym elementem całego interfejsu. Otóż to właśnie ta strzałka pokazuje aktualną pozycję samochodu lub motocykla (przypominam, że niektóre jednoślady mają już Android Auto). Można nawet stwierdzić, że bez niej Mapy Google miałyby mniej czytelny i gorszy interfejs.

Na szczęście, najnowsza zmiana w Android Auto nie sprawia, że strzałka znika. Mimo tego – jak wynika z postów zamieszczonych przez użytkowników Reddita – jej pozycja została przesunięta na środek ekranu, co jest frustrujące dla wielu osób. Jak najbardziej to rozumiem, bo teraz niektóre elementy interfejsu potrafią niemal na siebie nachodzić, jakby były źle zaprojektowane. Dostrzegalne jest to szczególnie w przypadku małych ekranów.

(fot. steelbreeze9 | Reddit)

W momencie, gdy użytkownik wprowadzi cel w nawigacji i rozpocznie prowadzenie do niego, to wszystko wraca do prawidłowego widoku. Nie mamy już wrażenia, że inne elementy na ekranie prawie zasłaniają strzałkę i to, co jest wyświetlane z jej lewej strony. Jak już wcześniej napisałem, to niewielki błąd, który po prostu jest irytujący. Prawdopodobnie zostanie naprawiony w jednej z najbliższych aktualizacji.

Android Auto 13.6 do pobrania

Google udostępniło Android Auto w wersji 13.6. Niestety, bez dziennika zmian, do czego zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Prawdopodobnie aktualizacja nie wprowadza większych zmian, nie licząc tego, co może ewentualnie dziać się „pod maską”.

Jeśli jeszcze nie widzisz najnowszej wersji, możesz podejść do całej sytuacji na spokojnie. Aktualizacje udostępniane są stopniowo i czasami trzeba poczekać nawet kilka tygodni. Przykładowo na moim smartfonie najnowsza wersja to 13.4, więc jeszcze nie doczekałem się aktualizacji do Android Auto 13.5. Zawsze jest opcja pobrania pliku APK i ręcznej aktualizacji, ale ja preferuję po prostu poczekać aż nowa wersja zostanie automatycznie dostarczona przez Google Play.