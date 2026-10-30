Ruszyła przedsprzedaż odnowionych iPhone’ów. Co to jest smartfon CPO?

Przedsprzedaż odnowionych iPhone’ów może dla niektórych brzmieć absurdalnie, ale mamy do czynienia właśnie z taką sytuacją. Urządzenia, które można zamówić, to smartfony CPO. Co to oznacza?

Ruszyła przedsprzedaż odnowionych iPhone’ów

Sklep x-kom rozpoczął przedsprzedaż trzech (starszych) modeli iPhone’ów. Nie są to jednak fabrycznie nowe urządzenia, tylko smartfony CPO. Do wyboru są:

iPhone 15 Pro 128 GB w kolorze Tytan Naturalny, Tytan Błękitny i Tytan Czarny (2x eSIM) za 3899 złotych,

iPhone 16 Pro 128 GB w kolorze Tytan Pustynny, Tytan Naturalny, Tytan Biały i Tytan Czarny (2x eSIM) za 4299 złotych,

iPhone 15 Pro Max 256 GB w kolorach Tytan Naturalny i Tytan Czarny (nano SIM + eSIM) za 4399 złotych,

iPhone 16 Pro 256 GB w kolorze Tytan Czarny (2x eSIM) za 4899 złotych.

Klienci, zainteresowani złożeniem zamówienia w ramach przedsprzedaży, powinni mieć świadomość, że modele z 2x eSIM nie mają slotu na kartę SIM – można korzystać jedynie z eSIM. Urządzenia te – dzięki temu – mogą też mieć akumulator o większej pojemności niż analogiczny model z tacką na kartę SIM.

Co to jest smartfon CPO?

Smartfon CPO (Certified Pre-Owned) to certyfikowane urządzenie Apple, które zostało odnowione i nie jest aktywowane (po przeprowadzeniu procesu odnowienia). Jest ono objęte 12-miesięczną gwarancją producenta, liczoną od dnia, w którym użytkownik je aktywuje. W takich modelach akumulator ma 100% pojemności – jak w nowym sprzęcie (bateria jest wymieniana na nową, oryginalną).

Odnowiony iPhone ma też nową (oryginalną) obudowę, dzięki czemu smartfon wygląda jak fabrycznie nowy. Ponadto klient otrzymuje kompletne, oryginalne wyposażenie, jednak urządzenie jest dostarczane w zastępczym opakowaniu (zaplombowanym i sygnowanym przez Apple).

iPhone CPO jest nie jest zatem po prostu odnowionym smartfonem Apple, ponieważ odnowione iPhone’y najczęściej mogą nosić ślady użytkowania i mają akumulatory o mniejszej pojemności niż fabryczne 100%.

Ich zakup nie uprawnia jednak do skorzystania z promocji, dostępnych dla osób, które kupią fabrycznie nowe urządzenie (mowa tu na przykład o bezpłatnym dostępie do Apple TV na określony czas).

Odnowiony iPhone (CPO) jest dostępny nie tylko w sklepie x-kom

Odnowione iPhone’y (CPO) można kupić również w sieci Media Expert, która aktualnie ma w swojej ofercie następujące modele:

iPhone 12 Pro Max 128 GB (nano SIM + eSIM) za 2299,99 złotych,

iPhone 12 Pro Max 512 GB (nano SIM + eSIM) za 2499,99 złotych,

iPhone 14 Pro 128 GB (nano SIM + eSIM) za 2899,99 złotych,

iPhone 14 Pro Max 128 GB (2x eSIM) za 3099,99 złotych,

iPhone 16 128 GB (2x eSIM) za 3099,99 złotych,

iPhone 14 Pro 256 GB (nano SIM + eSIM) za 3199,99 złotych,

iPhone 14 Pro 256 GB (2x eSIM) za 3749,99 złotych,

iPhone 15 Pro 128 GB (2x eSIM) za 3899,99 złotych,

iPhone 16 Pro 128 GB (2x eSIM) za 4199,99 złotych,

iPhone 16 Pro 256 GB (2x eSIM) za 4449 złotych lub 4799,99 złotych,

iPhone 16 Pro Max 256 GB (2x eSIM) za 4999,99 złotych.

Gdzie kupić? iPhone 15 Pro (CPO) ok. 3900 zł Media Expert x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

Media Markt wymienia na swojej stronie również inne modele CPO, ale aktualnie są one niedostępne.