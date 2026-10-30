Apple wytłumaczyło, dlaczego nowy iPad Mini ma ekran 60 Hz, a nie 120 Hz

Mimo iż Apple twierdzi, że nowy iPad Mini 8. generacji jest „największą aktualizacją w historii”, to nadal ma ekran, który odświeża obraz z częstotliwością tylko 60 Hz. Przedstawiciel producenta (w końcu) wyjaśnił, dlaczego tablet nie oferuje technologii ProMotion.

Dlaczego iPad Mini 8. generacji ma ekran 60 Hz, a nie 120 Hz (ProMotion)?

Najnowszy iPad Mini 8. generacji jest wyposażony w 8,5-calowy ekran OLED, co jest dużą zmianą względem poprzednika z 8,3-calowym wyświetlaczem LCD. Producent nie zdecydował się jednak zaimplementować technologii ProMotion, która zapewnia adaptacyjne odświeżanie obrazu z częstotliwością do 120 Hz.

Wiceprezes ds. projektowania sprzętu David Pakula wyjaśnił, dlaczego nowy iPad Mini 8. generacji nie oferuje technologii ProMotion. Przekonuje, że… piksele w ekranach OLED cechują się szybszym czasem reakcji niż piksele w wyświetlaczach LCD (o ponad rząd wielkości), więc nawet przy zachowaniu 60 Hz obraz ma być mniej rozmyty i wszystko jest naprawdę płynne.

Przy okazji warto wspomnieć, że w sieci można natknąć się na informację, według której nowy iPad Mini 8. generacji został wyposażony w ekran, będący w stanie odświeżać obraz z częstotliwością 120 Hz, lecz Apple (rzekomo) ograniczyło odświeżanie do 60 Hz za pomocą opogramowania. Nie wiadomo jednak, czy to prawda – należy to traktować jako niepotwierdzoną plotkę.

Problemy z ekranem wewnętrznym w iPhone Duo podobno są efektem pobłażliwości Apple

Kiedy iPhone Duo trafił do pierwszych osób, w sieci szybko pojawiły się zdjęcia uszkodzonego w charakterystyczny sposób wyświetlacza wewnętrznego. I choć nie jest to powszechna sytuacja, to jednak położyła się cieniem na pierwszym składanym smartfonie Apple.

Mówi się, że przyczyną jest konstrukcja zawiasu i za uszkodzenie ekranu jest odpowiedzialny jeden z jego elementów. Niewykluczone, że sytuacja ta nie wystąpiłaby, gdyby Apple – jak twierdzi jeden z pracowników Foxconnu – nie obniżyło „standardów wydajności i kontroli jakości”, aby zachować ciągłość dostaw iPhone’a Duo.

Przywoływany pracownik przekazał również, że wymieniono już „partię materiałów” na linii produkcyjnej i produkcja pozostaje niezakłócona. Nie zaostrzono jednak standardów kontroli jakości, aby nie opóźniać dostaw (a już teraz na wysyłkę trzeba czekać nawet do prawie końca stycznia 2027 roku).

Znany informator przekazał obiecujące informacje na temat iPhone Air 2. generacji

Przy okazji warto wspomnieć, iż jeden z renomowanych informatorów, Digital Chat Station, przekazał solidną dawkę informacji na temat następcy iPhone Air z 2025 roku. Według niego iPhone Air 2. generacji będzie wyposażony w 6,55-calowy ekran LTPO OLED o rozdzielczości większej niż 1,5K, który odświeży obraz z częstotliwością 120 Hz.

Ponadto na jego pokładzie ma znaleźć się procesor Apple A20, produkowany z użyciem 2-nm litografii oraz akumulator o większej pojemności (iPhone Air ma baterię 3149 mAh). Do tego iPhone Air 2. generacji zaoferuje podwójny aparat na tyle – szerokokątny i ultraszerokokątny (oba o rozdzielczości 48 Mpix).

Premiera tego modelu spodziewana jest wiosną 2027 roku.