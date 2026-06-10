Słysząc nazwę tej marki pomyślisz: fotel gamingowy. Nie tym razem

Jeśli spędzasz przed ekranem wiele godzin każdego dnia, ergonomiczny fotel jest nie tyle przydatny, co konieczny. Warto wybrać model, który zapewni Ci komfortowe warunki do pracy i tym samym pozwoli Ci zadbać nie tylko o wygodę, ale i zdrowie. Choć istnieje na rynku niewiele ponad dekadę, Secretlab dał się poznać jako producent dopracowanych foteli ergonomicznych. W jego ofercie właśnie pojawił się nowy model: Atlas.

Secretlab Atlas to fotel, który ergonomię stawia na pierwszym miejscu

Secretlab Atlas ma zapewniać komfortowe wsparcie dla całego kręgosłupa. Oparcie Re-Curve stanowi podparcie dla części lędźwiowej, a magnetyczna poduszka pozwala podeprzeć odcinek szyjny. Aby było komfortowo, fotel ma także regulowaną głębokość siedzenia, a to ostatnie jest osadzone stosunkowo nisko. Zostało wypełnione pianką – w dwóch wersjach do wyboru: tradycyjnej oraz (oczekującej na patent) z równomierną dystrybucją obciążenia.

Jedną z ciekawostek jest mechanizm synchronicznego przechyłu – przechylając oparcie do tyłu, siedzenia podnosi się o połowę tego kąta, co pozwala trzymać stopy płasko na ziemi i redukuje nacisk na uda. Fotel umożliwia również regulację tego, jak duży ma być opór podczas przechylania się (w razie czego można też je całkowicie zablokować). Opcje regulacji obejmują jeszcze podłokietniki, które użytkownik może dostosować pod własne preferencje w trzech osiach.

Secretlab Atlas (źródło: Secretlab)

Muszę też przyznać, że – przynajmniej na materiałach reklamowych – nowy fotel Secretlab prezentuje się genialnie. Taka estetyka powinna dobrze pasować zarówno do domowego biura w klasycznym stylu, jak i nowoczesnego stanowiska gamingowego.

Ile kosztuje ergonomiczny fotel Secretlab Atlas?

Fotel Secretlab Atlas jest już dostępny w sprzedaży – za pośrednictwem oficjalnego sklepu producenta, oferującego również dostawę do Polski. Ceny rozpoczynają się od 499 euro (równowartość ~2120 złotych) za wersje z tradycyjnym wypełnieniem i od 699 euro (~2965 złotych) za warianty z pianką NanoFoam.

Secretlab Atlas (źródło: Secretlab)

Poza wypełnieniem wybrać można też kolor konstrukcji (ciemny lub jasny), wykończenie (w pięciu kolorach i dwóch rodzajach tapicerki: miękka eko-skóra lub przewiewna tkanina dzianinowa) oraz rozmiar (standardowy dla osób do 178 cm oraz Large dla wyższych).