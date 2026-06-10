Tę myszkę złożysz na pół. Zmieści się w kieszeni

Myszka, którą możesz schować do kieszeni i zabrać ze sobą, dokądkolwiek tylko chcesz. Taki zamysł towarzyszył projektantom, których dziełem jest Logitech Mobi Fold – bezprzewodowa myszka o składanej konstrukcji.

Logitech Mobi Fold to składana myszka. Intrygujący pomysł

Pracując poza biurem czy domem wiele osób poświęca swoją ergonomię, rezygnując z myszki – ponoć jedynie 26% osób korzysta z gryzonia podczas oddawania się obowiązkom w miejscu publicznym. Logitech Mobi Fold ma być dla nich dobrym rozwiązaniem, ponieważ składana konstrukcja sprawia, że można zabrać to urządzenie ze sobą bez najmniejszego problemu.

Wymiary to 122 × 57 × 33 mm, a po złożeniu – tylko 66 × 57 × 21 mm. Waga natomiast wynosi 79 g. Warto tu od razu wspomnieć, że zawias umożliwia zgięcie myszki w pół i w tym samym momencie automatycznie się ona wyłącza – po rozłożeniu zaś samoczynnie się uruchamia. Testy wykazały, że zawias powinien wytrzymać 15 lat codziennego użytkowania!

Logitech Mobi Fold (fot. Logitech)

Myszka Logitech Mobi Fold cechuje się minimalistyczną konstrukcją – zawiera jedynie dwa główne przyciski przedzielone adaptacyjnym panelem dotykowym, służącym do przewijania treści, ale też pełniącym funkcję dodatkowego przycisku (a nawet dwóch) – do skonfigurowania przy użyciu aplikacji Logi Options+.

Równocześnie można liczyć na wysoką precyzję, dzięki sensorowi o rozdzielczości 4000 DPI.

Jeśli zaś chodzi o łączność, urządzenie może zostać sparowane z maksymalnie trzema komputerami przez Bluetooth. Wbudowany akumulator zapewnia do 30 dni normalnego, codziennego użytkowania, a w razie czego wystarczy minuta ładowania, by myszka działała przez kolejne 22 godziny.

Logitech Mobi Fold (fot. Logitech)

Ile kosztuje składana myszka Logitech Mobi Fold?

Jeśli potrzebujesz jakiegoś solidnego argumentu, żeby jednak nie skusić się na zakup Logitech Mobi Fold, to może nim być cena. Składana myszka kosztuje bowiem 349 złotych (a w wersji for Business – zawierającej jeszcze odbiornik Logi Bolt – o 50 złotych więcej).

Gdzie kupić? Logitech Mobi Fold ok. 349 zł Oficjalny sklep Logitech Komputronik Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.

Dla porządku dodam, że z myślą o szerokiej dystrybucji powstały dwa warianty kolorystyczne (biały i grafitowy), a w oficjalnym sklepie producenta dostępna jest też trzecia opcja: liliowa.