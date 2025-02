Samsung Galaxy Z Flip 7 wygląda jak Galaxy Z Flip 6, ale to nie kopia 1:1

Pozory mogą mylić. Tak jest w przypadku LingLong Host, a także smartfona Samsung Galaxy Z Flip 7. Bo chociaż – jak się właśnie dowiedzieliśmy – będzie on wyglądał jak brat bliźniak Galaxy Z Flip 6, to jego specyfikacja ma się nieco różnić od parametrów poprzednika.

Smartfon Samsung Galaxy Z Flip 7 będzie bardzo podobny do Galaxy Z Flip 6, przynajmniej na pierwszy rzut oka

Patrząc na przedpremierowe rendery, przedstawiające Galaxy Z Flip 7, można odnieść wrażenie, że jest na nich Samsung Galaxy Z Flip 6. Wizualnie oba modele są bowiem identyczne – nie widać żadnych rewolucyjnych zmian, których się spodziewaliśmy.

Samsung Galaxy Z Flip 7 (źródło: Android Headlines)

Samsung Galaxy Z Flip 7 nie będzie jednak kopią 1:1 swojego poprzednika. Nowy model zostanie bowiem wyposażony w większe wyświetlacze – wewnątrz znajdzie się 6,8-calowy, natomiast na zewnątrz 3,6-calowy. W obu przypadkach spodziewaliśmy się większych liczb, ponieważ wcześniejsze doniesienia mówiły, że Galaxy Z Flip 7 będzie miał blisko 6,9-calowy ekran wewnętrzny i około 4-calowy na zewnątrz.

Z uwagi na zastosowanie większego wyświetlacza, zwiększą się też wymiary – do 166,6×75,2×6,9 mm po rozłożeniu. Jeśli uwzględnić wystające ponad bryłę aparaty, grubość zwiększy się do 9,1 mm. Nie zmienią się natomiast parametry wspomnianych przed chwilą aparatów – ponownie będą to 50 Mpix aparat główny i 12 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym.

Nie zmieni się również ilość pamięci – operacyjnej (RAM) ma być 12 GB, natomiast wewnętrznej od 256 do 512 GB (w zależności od wariantu). Nie ma zaś pewności, co do procesora – wiele dotychczasowych informacji wskazywało, że Samsung Galaxy Z Flip 7 otrzyma układ Exynos 2500, ale ostatnio pojawiły się wieści, że Galaxy Z Flip 7 może ostatecznie zostać wyposażony w SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Jaka będzie cena Galaxy Z Flip 7?

Według aktualnie najnowszych informacji, na większości rynków cena Galaxy Z Flip 7 ma być taka sama jak cena Galaxy Z Flip 6. Wypada więc przypomnieć ceny Galaxy Z Flip 6 w Polsce w dniu premiery:

5199 złotych za wersję 12/256 GB,

5749 złotych za wariant 12/512 GB.

Aktualnie kurs euro jest bardzo korzystny dla klientów w Polsce (a ma on ogromny wpływ na ceny w kraju nad Wisłą), ale do premiery nowej generacji serii Galaxy Z pozostaje jeszcze około 5 miesięcy i przez ten czas może się wiele zmienić, więc w tym momencie jeszcze wszystko jest możliwe.

Samsung Galaxy Z Flip 7 vs Samsung Galaxy Z Flip 6 – porównanie specyfikacji