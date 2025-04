Rodzinne granie? HyperX ma sprzęt dla dużych i małych graczy

Artykuł sponsorowany

Wspólne granie to dziś nie tylko sposób na spędzenie czasu, ale często także okazja do budowania relacji i to bez względu na wiek. W rodzinnym zestawie gamingowym warto mieć więc sprzęt, który odpowiada na potrzeby zarówno dorosłych, jak i młodszych graczy. HyperX wie, jak to zrobić i proponuje zestaw urządzeń, które z powodzeniem sprawdzą się w każdym domu.

Słuchawki dla gracza dużego i małego na długie godziny grania

Na pierwszy ogień spośród gamingowego sprzętu HyperX lecą słuchawki. I to w dwóch wersjach: dla rodzica i dla dziecka.

HyperX Cloud III Wireless to bezprzewodowy zestaw słuchawkowy, który można określić mianem flagowca. Wykorzystuje 53-milimetrowe przetworniki, które zostały ustawione pod kątem w celu poprawy przestrzenności dźwięku. To właśnie dzięki nim dźwięki w grach brzmią wyjątkowo realistycznie i precyzyjnie. Całość wspiera system DTS Headphone:X, który pozwala jeszcze lepiej zlokalizować przeciwników na mapie lub w pełni zanurzyć się w klimat gry.

Słuchawki komunikują się z komputerem, PlayStation 4, PlayStation 5 i Nintendo Switch za pomocą sieci 2.4 GHz z opóźnieniem poniżej 2 ms. Czas pracy? Do 120 godzin na jednym ładowaniu to wynik, którego większość konkurencji może tylko pozazdrościć.

Odłączany mikrofon ma funkcję wyciszenia, podświetlenie LED i wygodne nauszniki wypełnione charakterystyczną pianką z pamięcią kształtu. Całość waży tylko 330 g.

Dla młodszych graczy producent przewidział HyperX Cloud Mini Wireless. Lżejsze, bardziej kompaktowe, ale wciąż bardzo dobrze wykonane. Ważą zaledwie 260 g, a ich pałąk i nauszniki dostosowano do mniejszych głów. Dźwięk? Odpowiadają za niego 30-milimetrowe przetworniki, które oferują pełne brzmienie i naturalny odbiór mowy.

Mikrofon został zintegrowany z obudową, w której można go schować, co ogranicza możliwość uszkodzenia i jest wygodniejsze dla dzieci. Łączność bezprzewodowa Bluetooth zapewnia stabilność, a bateria wystarcza na 25 godzin grania. To świetny wybór do grania, słuchania muzyki, a nawet uczestnictwa w lekcjach online.

A może myszka i mikrofon?

Do grania niezbędna będzie również dobra mysz. Z bogatego portfolio HyperX wybrałem dwa modele — w zależności od potrzeb i idealne dla różnych użytkowników.

HyperX Pulsefire Haste 2 Pro 4K Wireless to bezprzewodowa gamingowa mysz dla dorosłych graczy. Oferuje sensor HyperX 26K z dokładnością do 26000 DPI oraz możliwość ustawień częstotliwości próbkowania aż do 4 kHz. Z komputerem łączy się przez Bluetooth lub 2,4 GHz. To oznacza ultraszybkie reakcje i zero lagów. Idealne dla tych, którzy grają w tytuły esportowe lub wymagające gierki typu FPS.

Mysz waży tylko 61 g, a jej obudowa została wykonana z trwałego materiału z matowym wykończeniem. HyperX może pochwalić się też certyfikatem NVIDIA Reflex. A jak wygląda tu czas pracy? Do 90 godzin na jednym ładowaniu, czyli wystarczająco, żeby nie szukać ładowarki co drugi dzień. Ciekawą opcją jest fakt, że można równocześnie grać oraz ładować myszkę podłączając ją przez USB.

Dla osób o mniejszych dłoniach dobrym wyborem może okazać się HyperX Pulsefire Haste 2 Mini Wireless. Myszka waży jedynie 59 g i oferuje sensor o rozdzielczości 26000 DPI. Dzięki kompaktowej formie świetnie leży w dłoni, a przyciski są odpowiednio rozmieszczone — to idealny wybór do Fortnite’a, Minecrafta i innych ulubionych gier młodszych graczy. Dodatkowym atutem są tutaj sprawdzone pod kątem wytrzymałości do 100 milionów kliknięć przełączniki.

Na koniec HyperX QuadCast 2 S, czyli mikrofon USB, który przyciąga wzrok i „robi robotę”. To sprzęt z czterema trybami kierunkowości: kardioidalnym, stereo, dookólnym i dwukierunkowym, dzięki czemu nadaje się zarówno do grania, jak i do streamingu, podcastów czy rozmów.

Mikrofon wyposażono w dotykowy przycisk wyciszenia, antywstrząsowe zawieszenie, a także podświetlenie RGB, które można personalizować. Dzięki wbudowanemu pop-filtrowi głos brzmi naturalnie. Kompatybilność z PC, PS5 i Mac sprawia, że QuadCast 2 S pasuje do każdego domowego setupu.

Niezależnie od tego, czy gracie wspólnie w Rocket League, Minecrafta, czy każdy ma swój ulubiony tytuł warto zadbać o sprzęt, który będzie działał sprawnie, długo i po prostu dobrze wyglądał. HyperX pokazuje, że rodzinne granie może być wygodne, stylowe i dopasowane do potrzeb każdego członka rodziny.

Prezentowane we wpisie urządzenia kupicie na stronie producenta.

