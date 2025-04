Reebok pokazał inteligentne okulary. Oczywiście, że z AI

Reebok wprowadził do swojej oferty inteligentne okulary. To ciekawy sprzęt kierowany do aktywnych użytkowników, chcących jednego urządzenia, dzięki któremu i posłuchają muzyki, i wykonają połączenie, i skorzystają nawet z pomocy sztucznej inteligencji. A wszystko to bez angażowania rąk.

Inteligentne okulary Reebok. Stworzone przez Lucyd

Firmy Reebok i Lucyd przygotowały nie jedną parę okularów, lecz cztery różne modele. Każdy z nich został zoptymalizowany pod kątem nieco innych form aktywności, w myśl zasady, że to, co jest do wszystkiego, zwykle jest do niczego.

Konkretnie mamy do wyboru:

Flash – na plażę i do jazdy samochodem, ale też lekkiego biegania,

Nitrous – do codziennego użytkowania, a także tenisa i sportów drużynowych,

Octane – do jazdy na rowerze i treningów biegowych,

Voltage – do sportów zimowych, takich jak jazda na łyżwach, narciarstwo czy snowboard.

Każdy z modeli, wchodzących w skład rodziny Smart Eyewear, został wyposażony w soczewki z powłoką zapobiegającą parowaniu i polaryzacją UV400 umożliwiającą komfortowe korzystanie w pełnym słońcu. Dodatkowo okulary Nitrous, które zostały zaprojektowane pod kątem codziennych zastosowań, można także uzupełnić o soczewki korekcyjne.

Reebok Smart Eyewear (fot. Lucyd)

Co potrafią inteligentne okulary Reebok dla aktywnych?

Te inteligentne okulary wyposażono w głośniki mające oferować dobrą słyszalność na dworze, bez odcinania od dźwięków otoczenia. Producent wspomina wręcz o dźwięku klasy Hi-Fi, choć osobiście brałbym na to poprawkę. Nie bez znaczenia są również mikrofony z technologią redukcji szumów, wspomaganą przez algorytmy sztucznej inteligencji.

I tym sposobem dotarliśmy wreszcie do sztucznej inteligencji, która w opisywanych okularach gra pierwsze skrzypce. Najciekawsza z ich funkcji polega bowiem na tym, że użytkownicy mogą korzystać z narzędzia ChatGPT i innych asystentów AI bez angażowania dłoni. Wystarczy zadać pytanie lub wydać polecenie za pomocą głosu.

Poza tym użytkownicy mogą także liczyć na głosowe wskazówki nawigacyjne, powiadomienia, prowadzenie rozmów głosowych czy też słuchanie muzyki. I wszystko to realizowane jest właśnie poprzez komunikaty mówione.

Producent zwraca również uwagę na stabilne połączenie (dzięki technologii Bluetooth 5.3), długi czas działania (sięgający 8 godzin aktywnego użytkowania), wygodne ładowanie magnetyczne oraz konstrukcję, która jest zarazem lekka, wygodna i wytrzymała.

Ile kosztują okulary Reebok Smart Eyewear? Cena w złotówkach

Niezależnie od tego, na który konkretnie model się zdecydują, użytkownicy będą musieli zapłacić za okulary Reebok Smart Eyewear dokładnie taką samą kwotę. Zamówienie można złożyć poprzez oficjalną stronę Lucyd, a cena wynosi obecnie niespełna 1095 złotych.

Na kwotę składają się: cena urządzenia (757 złotych), koszty dostawy do Polski (133 złote) oraz podatek. W pudełku znajdziemy – poza samymi okularami – przewód do ładowania, ściereczkę oraz etui.