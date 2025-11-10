Czy smartwatch może uratować życie? Badania nie pozostawiają złudzeń

Grono badaczy przeanalizowało skuteczność popularnych smartwatchy pod względem wykrywania poważnego schorzenia kardiologicznego. Okazuje się, że na rynku są już niemalże niezawodne modele.

Czy zegarek może być skutecznym urządzeniem do wykrywania chorób serca?

Journal of the American College of Cardiology (JACC) przeprowadził analizę badań, dotyczących dokładności smartwatchy pod względem wykrywania jednego z częstych i niebezpiecznych schorzeń serca. Migotanie przedsionków jest formą arytmii, która polega na nieregularnym i nieskoordynowanym pobudzeniu przedsionków. Zjawisko może być dla chorego wręcz nieodczuwalne, jednocześnie powodując realne zagrożenie – może m.in. zwiększać ryzyko udaru oraz prowadzić do niewydolności serca.

Ważne jest więc, aby migotanie przedsionków dało się wykryć w miarę prosty sposób, a nie tylko podczas wykonywania EKG. Badacze postanowili sprawdzić, czy jednym z rozwiązań mogłyby być smartwatche oraz ocenić dokładność tych, które już pojawiły się na rynku.

Jak podkreślają autorzy badania, w ostatnim czasie wiele nadgarstkowych urządzeń typu wearable uzyskało certyfikację i zostało dopuszczonych do obrotu przez Agencję Żywności i Leków (FDA), a także Europejską Komisję ds. Zgodności (Conformité Européenne). Badacze wzięli pod lupę smartwatche Apple, Samsung, Fitbit, Withings, Amazfit, Seiko oraz Garmina.

Czy smartwatche mogą ratować życie? Analiza badawcza

Analiza JACC objęła łącznie 26 badań przeprowadzonych na 17349 uczestnikach. Podczas analizy określano czułość, swoistość oraz pole pod krzywą (AUC). Badania wykazały, że sprawdzane smartwatche wykazują się wysoką i w dużej mierze niezawodną technologią w wykrywaniu migotania przedsionków.

Czułość dla wszystkich smartwatchy wyniosła 95%, a swoistość 97%, jednak na uwagę zwracają różnice w zdolności do wykrywania schorzenia u różnych producentów. Warto podkreślić, że czułość określa liczbę użytkowników, u których zegarek wykrył „nieprawidłowości”. Swoistość natomiast wskazuje, jak wiele zdrowych osób zidentyfikowano właściwie.

Producent zegarka/model Czułość Swoistość Apple Watch 94% 97% Samsung Galaxy Watch 97% 96% Fitbit 66% 79% Withings 89% 95% Amazfit 99% 99% Seiko 98% 91% Garmin Forerunner 97% 98%

Badacze z JACC podkreślają, że przeprowadzona analiza udowadnia, iż sprawdzane smartwatche wykazują wysoką dokładność diagnostyczną w wykrywaniu migotania przedsionków. Warto podkreślić, że urządzenia wearable wyposażone w czujnik PPG charakteryzują się porównywalną dokładnością w stosunku do zegarków z czujnikiem EKG.

Dokładność diagnostyczna smartwatchy do wykrywania migotania przedsionków na podstawie 26 badań obejmujących 17 349 pacjentów (źródło: JACC)

Portal NotebookCheck wspomina też, że przeprowadzone przez autorów analizy nie są oparte o ich własne pomiary na dziesiątkach tysięcy użytkowników smartwatchy. Przegląd został dokonany na podstawie istniejących już badań – stąd tak ogromne grono uczestników i tak wiele zweryfikowanych urządzeń. Warto jednak podkreślić, że w takim wypadku stosowane metody badań nie zawsze są takie same. Nie można więc jednoznacznie wskazać technologii, która jest najdokładniejsza.