Zobacz, jak będą wyglądały Galaxy Watch 7 i Galaxy Watch Ultra oraz Galaxy Buds 3 i Galaxy Buds 3 Pro

Najbliższe Galaxy Unpacked, podczas którego producent z Korei Południowej zaprezentuje nowe smartfony, smartwatche i słuchawki oraz pierścień Galaxy Ring, odbędzie się za mniej niż dwa tygodnie. Już dziś możemy jednak zobaczyć, jak będą wyglądały Galaxy Watch 7, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Buds 3 i Galaxy Buds 3 Pro.

Smartwatch Samsung Galaxy Watch 7 – rendery

Dzięki renderom, które udostępnił dziś renomowany informator, Evan Blass, dowiedzieliśmy się, że Galaxy Watch 7 nosi oznaczenia kodowe SM-L300 i SM-L310 oraz będzie dostępny w dwóch rozmiarach: 40 mm i 44 mm. Ponadto na obudowie widnieje informacja o szafirowym szkle, GPS i odporności 5 ATM.

źródło: Evan Blass

Smartwatch Samsung Galaxy Watch Ultra – rendery

Galaxy Watch Ultra będzie dostępny w co najmniej trzech wersjach: srebrnej z białym paskiem oraz szarej z szarym lub pomarańczowym paskiem. Na renderach widać napis na pasku S/M/L, co oznacza, że będzie miał on uniwersalny rozmiar.

źródło: Evan Blass

Z kolei na dolnej części obudowy widnieje oznaczenie SM-L705F oraz informacja o rozmiarze 47 mm, szafirowym szkle, modułach LTE i GPS oraz odporności 5 ATM. Z wcześniejszych doniesień wiemy, że Galaxy Watch Ultra (nie Galaxy Watch 7 Ultra) otrzyma 1,5-calowy ekran (który otoczy obrotowy pierścień), procesor Exynos 1000 (3 nm), 32 GB pamięci wbudowanej i akumulator o pojemności 590 mAh, który obsłuży ładowanie o mocy 15 W.

Słuchawki Samsung Galaxy Buds 3 i Samsung Galaxy Buds 3 Pro – rendery

Pierwsze, co powinno zwrócić Waszą uwagę, to czarne paski – to prawdopodobnie Blade Lights, które do tej pory pozostawały dla nas wielką niewiadomą. Wygląda na to, że Koreańczycy dodali do swoich słuchawek paski LED, które będą miały jakąś funkcję.

(źródło: Evan Blass)

Evan Blass nie sprecyzował, które słuchawki to Galaxy Buds 3, a które Galaxy Buds 3 Pro, ale domniemamy, że te ostatnie to te z gumkami. Oba modele mają mieć jednak dużo wspólnego. Szczegółowa specyfikacja słuchawek Samsung Galaxy Buds 3 i Samsung Galaxy Buds 3 Pro została opisana już wcześniej na Tabletowo w odrębnym artykule.