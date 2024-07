Smartwatche Samsunga mogą zaoferować przełomową funkcję

Smartwatche oferują coraz więcej funkcji, lecz ich potencjał jest znacznie większy. Nie da się go jednak od razu wykorzystać, gdyż potrzebne są do tego odpowiednie technologie. Wygląda na to, że Samsung zdołał dokonać przełomu.

Smartwatch Samsung może nawet uratować życie człowieka, a na pewno jego zdrowie

Smart zegarki oferują coraz więcej funkcji, związanych z monitorowaniem stanu i funkcjonowania organizmu. W przeszłości niejednokrotnie zdarzało się, że dzięki rejestrowaniu pracy serca były w stanie wykryć sytuację zagrażającą zdrowiu lub nawet życiu użytkownika (szczególnie Apple lubi o nich wspominać przy każdej możliwej okazji).

Od kilku lat smartwatch Samsunga jest w stanie wykonać pomiar ciśnienia krwi oraz badanie EKG. Co prawda ich wyniki niekoniecznie są tak dokładne jak wykonane profesjonalną aparaturą medyczną, lecz mogą skłonić do pójścia do lekarza i gruntownego przebadania się, jeśli wykryją jakąś anomalię.

Wkrótce zegarki producenta z Korei Południowej mogą zaoferować jeszcze szersze spektrum funkcji. Portal Android Authority, analizując kod aplikacji Samsung Health, odkrył, że Koreańczycy planują dodać do niej funkcję o nazwie AGEs index (Labs). Słowo „Labs” w nawiasie wskazuje, że ma on charakter eksperymentalny.

Nie dziwi to, biorąc pod uwagę jej innowacyjność, bo nie można zapominać, że ma ona bazować na pomiarach ze smart zegarka, a nie aparatury medycznej. W opisie funkcji napisano, że indeks AGEs pozwala ocenić stan zdrowia metabolicznego, który odzwierciedla ogólny proces biologicznego starzenia się i na który duży wpływ ma dieta oraz styl życia.

Rozwinięciem skrótu AGE jest Advanced Glycation Endproducts, czyli Zaawansowane produkty końcowe glikacji. Diagnoptics, który – jak wynika z obecności jego logo na zrzucie ekranu – informuje, że AGEs odgrywają kluczową rolę w rozwoju przewlekłych chorób związanych z wiekiem, takich jak cukrzyca, niewydolność nerek i choroby układu krążenia.

Oznacza to, że – teoretycznie – dzięki nim można oszacować ryzyko wystąpienia cukrzycy, zawału serca i udaru. To bardzo częste przyczyny poważnych problemów ze zdrowiem, a nawet – niestety – zgonów. Ich gromadzenie się w organizmie wraz z wiekiem jest nieuniknione, lecz można ograniczyć ich ilość zdrowo się odżywiając, dbając o odpowiednią ilość i jakość snu, regularnie ćwicząc i unikając stresu.

Co ciekawe, redakcja Android Authority zauważyła w aplikacji Samsung Health również sekcję o nazwie Ciągłe monitorowanie poziomu glukozy, lecz jest ona całkowicie pusta, co wskazuje, że nie należy się spodziewać takiej funkcji w najbliższej przyszłości. Wdrożenie AGEs index też nie jest w 100% pewne, lecz zdecydowanie bardziej prawdopodobne.

źródło: Android Authority

I nie mniej potrzebne, gdyż na co dzień na pewno mało kto myśli o zaawansowanych produktach końcowych glikacji. Tymczasem zdanie sobie sprawy, że indeks AGEs jest wysoki, może zmotywować człowieka do zmiany stylu życia i zadbanie o swoje zdrowie, aby za jakiś czas nie dowiedział się, że ma się cukrzycę lub – co gorsza – może doświadczyć zawału serca czy udaru.

Które smartwatche Samsunga zaoferują funkcję AGEs index?

W aplikacji Samsung Health nie jest wprost wskazane, które modele Galaxy Watch mogą zapewnić możliwość pomiaru indeksu AGEs. Niewykluczone, że będą to tylko najnowsze Galaxy Watch 7 i Galaxy Watch Ultra, ponieważ może być wymagany odpowiedni zestaw czujników, które zaoferują tylko nowe Galaxy Watche.