System Windows bardziej przyjazny dla miłośników bycia offline

Powiedzmy, że podczas korzystania z komputera z systemem Windows 11 chcesz zrezygnować z logowania kontem Microsoft i zacząć logować się kontem lokalnym. Do tej pory nie dało się tego prosto zrobić. Na szczęście Microsoft poszedł po rozum do głowy.

Migracja z konta Microsoft na konto lokalne

Windows 11, choć jest wyposażony w wiele inteligentnych funkcji i osobiście bardzo lubię z niego korzystać, to jest systemem, który potrafi nieźle zaleźć za skórę. Microsoft usilnie forsuje niektóre rozwiązania, nie dając wyboru pewnym typom użytkowników. Na przykład firma bardzo mocno promuje łączenie się z internetem już na etapie pierwszej konfiguracji oraz przedstawia jako domyślne logowanie się do systemu za pomocą konta Microsoft.

Teraz ten software’owy gigant nieco spuszcza z tonu – opublikował na stronach wsparcia przewodnik, który precyzuje krok po kroku, w jaki sposób przeprowadzić dotąd niewygodne lub nawet całkowicie niemożliwe operacje związane z obsługą kont lokalnych oraz kont Microsoft.

Wśród porad znalazły się wskazówki, jak przełączać się z konta lokalnego na konto Microsoft (i odwrotnie), a także jak resetować hasła do wspomnianych typów kont. Główną różnicą między nimi jest to, że konto lokalne jest specyficzne dla jednego urządzenia, a konta Microsoft można używać na wielu urządzeniach i w usługach firmy Microsoft.

Okno ustawień w Windows 11 (screen: Karol Kunat | Tabletowo)

Konto lokalne jest tworzone na urządzeniu i nie wymaga łączności z Internetem w celu zalogowania się. Nie jest ono niezależne od innych usług i nie jest połączone z chmurą. Ustawienia, pliki i aplikacje są ograniczone do tego pojedynczego urządzenia

Natomiast konto Microsoft jest skojarzone z adresem e-mail i hasłem używanym z usługami Outlook.com, Hotmail, Office, OneDrive, Skype, Xbox i Windows. Po zalogowaniu się na komputerze za pomocą konta Microsoft mamy połączenie z usługą firmy Microsoft w chmurze, a ustawienia i pliki mogą być synchronizowane na różnych urządzeniach. Użytkownik może również używać go do uzyskiwania dostępu do innych usług firmy Microsoft

Jak zmienić konto Microsoft na konto lokalne?

Nie jest to trudna rzecz:

W aplikacji Ustawienia na urządzeniu z systemem Windows wybieramy pozycję Konta > Twoje informacje. Następnie wybieramy pozycję Zaloguj się przy użyciu konta l. Ten link będzie widoczny tylko wtedy, gdy używamy konta Microsoft. Później pozostaje już tylko wpisanie nazwy użytkownika, hasła i wskazówki dotyczącej hasła. Nazwa użytkownika musi być inna niż każda inna nazwa użytkownika na urządzeniu. Wybieramy pozycję Dalej, a następnie klikamy na Wyloguj się i zakończ. Teraz wystarczy zalogować się ponownie za pomocą nowego konta lokalnego.

Microsoft przy okazji usilnie zaleca logowanie się do systemu Windows za pomocą konta Microsoft, a nie konta lokalnego.