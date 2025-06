Nowe smartwatche Samsunga przyciągną wzrok. Ich design jest… dyskusyjny

Samsung przygotowuje się do kolejnego wydarzenia Galaxy Unpacked. Podczas jego trwania południowokoreański producent ma zaprezentować nowe składane smartfony, a także trzy modele smartwatchy. Najnowsze rendery zdradzają kilka nowych szczegółów.

Takie mają być nowe smartwatche Samsunga na 2025 rok

Podczas lipcowego Galaxy Unpacked 2025 mamy poznać Samsunga Galaxy Z Flip 7, a tuż obok niego ma zostać zaprezentowany Galaxy Z Fold 7. Na temat obu modeli wyciekło już całkiem sporo szczegółów. Warto zaznaczyć, że poprzedni składak Samsung Galaxy Z Fold 6 wypadł podczas testów świetnie, nie dziwi więc, że czekamy na jego następcę i nowości, jakie zaoferuje południowokoreański producent.

Jednak Galaxy Unpacked 2025 to nie tylko smartfony, ale też smartwatche. Samsung przygotowuje się do prezentacji Galaxy Watcha 8, Galaxy Watch 8 Classic oraz nowej wersji Galaxy Watcha Ultra. Niedawno, dzięki wyciekowi renderów, poznaliśmy prawdopodobny wygląd Galaxy Watch 8 Classic. Teraz pojawiło się ich nieco więcej.

Najnowszy przeciek ujawnia, że wszystkie nowe zegarki Samsunga na 2025 rok mają zostać wykonane w kształcie podobnym do zeszłorocznego modelu Galaxy Watch Ultra (2024). Rendery i przecieki prawią o designie określanym jako „squircle”, czyli kształcie kwadratu z zaokrąglonymi rogami. Z całą pewnością jest to dyskusyjne wzornictwo – prawdopodobnie znajdzie tyle samo zwolenników, co i przeciwników.

Ponadto wiodącym kolorem dla flagowców w tym roku ma być niebieski.

Rendery smartwatchy z linii 2025: Samsung Galaxy Watch 8, Galaxy Watch 8 Classic i Galaxy Watch Ultra (źródło: Sammobile)

Wcześniejsze wieści o smartwatchach Samsunga na 2025 rok

W maju 2025 roku w sieci pojawiło się kilka ciekawostek, jakie południowokoreański producent ma zamiar wdrożyć do swoich nowych zegarków. Wspomniano m.in. że podstawowy Galaxy Watch ma zostać wyposażony w smuklejsze ramki niż te zastosowane w wariancie Classic.

Ponadto model Classic ma otrzymać przycisk szybkiego dostępu (Quick Button), podobny pojawił się już w wersji Ultra. Dzięki niemu użytkownik może w szybki sposób dotrzeć do niektórych funkcji. Przeciek ten został już potwierdzony w linijkach kodu oraz dostrzeżony na najnowszych renderach.

Samsung Galaxy Watch 8 Classic ma być sprzedawany w rozmiarze 47 mm i być wyposażony w 1,5-calowy ekran otoczony obrotowym pierścieniem. Model ten prawdopodobnie zaoferuje też akumulator o pojemności około 450 mAh i trzy fizyczne przyciski.