Powerbank popularnej marki może wywołać pożar. To już kolejny przypadek

Popularny producent powerbanków ogłosił, że jeden z jego banków energii może stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników. Firma prosi o zgłaszanie się posiadaczy potencjalnie niebezpiecznych egzemplarzy. To już kolejny tego typu przypadek.

Powerbank Anker PowerCore 10000 stwarza zagrożenie dla użytkowników

Anker opublikował ogłoszenie, w którym informuje, że jeden z jego powerbanków – Anker PowerCore 10000 (model A1263) – może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa pożarowego ze względu na potencjalny problem z akumulatorem litowo-jonowym.

Anker PowerCore 10000 (źródło: Anker)

Może się on przegrzewać, co może prowadzić do stopienia się plastikowych elementów, powstania dymu, a nawet wywołania pożaru. Z uwagi na realne zagrożenie, producent zdecydował się ogłosić akcję, mającą na celu wycofanie z rynku wszystkich sprzedanych powerbanków. Zarejestrowano bowiem 19 przypadków pożarów i wybuchów.

Anker informuje, że dotyczy to wyłącznie modelu A1263, który był produkowany w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 30 października 2019 roku i sprzedawany od 1 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2022 roku w Stanach Zjednoczonych. W USA sprzedano około 1,158 mln sztuk.

W Polsce Anker PowerCore 10000 również jednak był dostępny. Wciąż można go znaleźć na stronie sklepu RTV Euro AGD, który podaje, że oferował jednak model A1257G11, czyli inny niż ten, o jakim informuje Anker. Powerbank Anker PowerCore 10000 był dostępny również w sklepie x-kom – w tym przypadku w sekcji specyfikacji widnieje informacja, że do klientów trafiał model, który miał kod producenta A1263G12, czyli bardzo podobny, o jakim mowa w przypadku amerykańskiego rynku.

Zapytaliśmy więc x-kom, czy to ten sam powerbank, a jeśli tak, to czy klienci mogą go zwrócić i otrzymać jakąś rekompensatę (w USA Anker oferuje kod rabatowy na kwotę 30 dolarów lub nowy, inny powerbank; klienci nie muszą odsyłać urządzenia – muszą jedynie przesłać zdjęcia, które potwierdzą, że kupili wadliwy model). Wciąż czekamy na odpowiedź – gdy ją otrzymamy, zaktualizujemy artykuł.

Numer modelu powerbanku można znaleźć na jego obudowie:

Anker PowerCore 10000 (źródło: Anker)

Powerbank Anker PowerCore 10000 (AK-A1263011) wciąż jest dostępny na Amazon.pl za ~96 złotych, ale w obecnej sytuacji lepszym wyborem może być inny model.

To już kolejny powerbank Anker, który stwarza zagrożenie

Rok temu, w czerwcu 2024 roku, Anker poinformował o podobnej sytuacji. Wówczas ogłosił, że akumulator litowo-jonowy może stwarzać zagrożenie w powerbanku Anker 321 PowerCore 5K Black. Kolejny tego typu przypadek może nadszarpnąć zaufanie do marki, której produkty są dostępne również w Polsce.