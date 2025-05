Tak ma wyglądać Samsung Galaxy Watch 8 Classic. Prawie jak Ultra

Wszystko wskazuje na to, że Samsung zorganizuje kolejne wydarzenie z cyklu Galaxy Unpacked już w lipcu. Spodziewamy się, że to właśnie wtedy poznamy składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 7 oraz Galaxy Z Flip 7, ale jeszcze jedną gwiazdą imprezy może być Samsung Galaxy Watch 8. W sieci pojawiły się jego rendery, a konkretnie modelu z dopiskiem Classic.

Tak (podobno) będzie wyglądać Samsung Galaxy Watch 8 Classic

Serwis SammyGuru wraz z OnLeaks opublikował rendery, zdradzające wygląd zegarka Samsung Galaxy Watch 8 Classic. Sugerują one, że pod względem designu nowy smartwatch będzie czymś pomiędzy serią Samsung Galaxy Watch 7 a wypasionym modelem Samsung Galaxy Watch Ultra. Objawi się to między innymi (prawie) prostokątną bazą pod okrągłym wyświetlaczem.

SammyGuru podaje, że nowy smartwatch będzie dostępny w marketingowym rozmiarze 47 mm, a konkretnie ma mieć wymiary 46×46,5×14,2 mm. Zostanie wyposażony w ekran o średnicy 1,5 cala, który to z kolei – na to wygląda – zostanie otoczony obrotowym pierścieniem. Na pokładzie znaleźć ma się także akumulator o pojemności ok. 450 mAh, a na boku – trzy fizyczne przyciski.

Samsung Galaxy Watch 8 w kilku smakach

Opisywany smartwatch dostępny ma być w dwóch wariantach, jeśli chodzi o łączność. Podstawowym – o nazwie kodowej SM-L500 – a więc oferującym jedynie Bluetooth oraz SM-L505 wzbogaconym o modem LTE, a przez to bardziej niezależnym od smartfona. Pozostałe szczegóły pozostają jak na razie nieznane.

Poza modelem z dopiskiem Classic, na rynku pojawić ma się również podstawowy Samsung Galaxy Watch 8, najprawdopodobniej bez obrotowego pierścienia. Z nieoficjalnych informacji wynika, że będzie on dostępny w dwóch rozmiarach: 40 mm oraz 44 mm. Ich akumulatory mają mieć przybliżoną pojemność, odpowiednio, 325 mAh i 435 mAh.

Wszystkie te smartwatche najprawdopodobniej wykorzystają interfejs One UI 8 Watch, dla którego bazę stanowić będzie dopiero co zaprezentowany system WearOS 6, w którym Google proponuje nowy język projektowania zwany Material Design 3 Expressive. Oznaczałoby to, że nowe zegarki poważnie zmienią nie tylko na zewnątrz, ale też pod kątem oprogramowania.