Tani smartfon z dużą baterią i urzekającym designem. Już w Polsce

Marzy Ci się stosunkowo niedrogi smartfon, który długo podziała między jednym ładowaniem a drugim, zapewniając przy tym przyzwoitą wydajność w podstawowych zadaniach? Debiutujący na polskim rynku Realme C71 wydaje się interesującym kandydatem.

Smartfon Realme C71 debiutuje w Polsce. Co oferuje?

Bazę dla urządzenia stanowi budżetowy procesor Unisoc T7250, z którym współpracuje 8 GB RAM. Nie spodziewałbym się bardzo wysokiej wydajności, choć w podstawowych, codziennych zastosowaniach powinno być jak najbardziej OK. Do dyspozycji jest również 256 GB pamięci masowej, a gdyby okazało się jej za mało, to można skorzystać z karty microSD o pojemności maksymalnie 2 TB.

Do wyświetlania obrazu smartfon Realme C71 wykorzystuje 6,67-calowy ekran typu IPS o częstotliwości odświeżania 120 Hz i rozdzielczości (niestety tylko) HD+. Z przodu zainstalowana została również kamerka 5 Mpix (f/2.2). Z tyłu natomiast znajduje się główny aparat o rozdzielczości 50 Mpix (f/1.8) z lampą błyskową.

Realme C71 (fot. Realme)

Jednym z największych atutów tego modelu może okazać się długi czas pracy. Został bowiem wyposażony w akumulator o pojemności 6000 mAh. Obsługuje on szybkie ładowanie z mocą 45 W. Jeśli chodzi o łączność, to na liście dostępnych opcji odnajdujemy 4G (LTE), Wi-Fi 4, Bluetooth 5.2 i NFC, a także porty USB-C i mini jack. Dopełnieniem całości jest system Android 15.

Ile kosztuje Realme C71? Cena w Polsce

Wymiary urządzenia to 165×75×8 mm, a waga wynosi niespełna 200 gramów. W oczy rzuca się też wyśmienity design pleców – zarówno w białej, jak i zielonej wersji kolorystycznej. Jeśli wszystko to brzmi dla Ciebie interesująco, to wiedz, że sugerowana cena Realme C71 to 699 złotych. Właśnie za tyle możesz kupić już ten smartfon w wybranych sklepach internetowych i stacjonarnych w naszym kraju.

To całkiem ciekawa propozycja, choć nie bezkonkurencyjna. Osobiście postawiłbym chyba raczej na nieco starszy model Realme C75 (którego cena spadła już do tego samego poziomu). Wprawdzie jego wyświetlacz odświeża obraz z częstotliwością jedynie 90 Hz, ale za to cechuje się rozdzielczością Full HD+. Do tego ma aparat 8 Mpix z przodu, a konstrukcja spełnia wymogi klasy pyło- i wodoszczelności IP69. W dodatku ma nieco lepszy procesor (MediaTek Helio G92 Max), no ale też minimalnie mniejszy akumulator (5828 mAh).

Interesującą alternatywą wydaje się również model Xiaomi Redmi Note 14 wyposażony w procesor MediaTek Helio G99 Ultra, 6 GB RAM, 6,67-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz oraz potrójny aparat z tyłu (108 + 2 + 2 Mpix).