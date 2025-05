Samsung Galaxy Watch 8 może się wyraźnie różnić od poprzednika

Możliwe, że smartwatche z serii Samsung Galaxy Watch 8 otrzymają design zbliżony do Galaxy Watcha Ultra. Poznaliśmy też kilka innych informacji.

Nowy design serii Samsung Galaxy Watch 8

Projekt koperty Samsunga Galaxy Watch 7 jest dość delikatny, co jak najbardziej może się podobać. Nie brakuje jednak głosów, że Koreańczycy powinni wprowadzić nieco bardziej masywny model, który nie będzie aż tak drogim smartwatchem, jak Galaxy Watch Ultra.

Niewykluczone, że Samsung dostrzegł wspomniane opinie. Sugerują to zmiany znalezione w kodzie One UI 8. Otóż pliki animacji przedstawiają dwa nowe smartwatche – Galaxy Watch 8 występujący pod nazwą kodową „fresh8” i Galaxy Watch 8 Classic opisany jako „wise8”. Na grafikach dobrze widać wizualne zmiany i odejście od delikatnej konstrukcji, szczególnie w modelu Classic.

Co ciekawe, nowy wygląd jest wyraźnie inspirowany zeszłorocznym modelem Ultra. Podstawowy Galaxy Watch ma mieć smuklejsze ramki od wariantu Classic, który może okazać się całkiem „potężną” konstrukcją. Możliwy jest też scenariusz, że Classic dostanie dodatkowy, trzeci przycisk, a to z kolei może oznaczać, że Galaxy Watch 8 Classic będzie taką tańszą i nieco mniej zaawansowaną wersją topowego modelu Ultra.

(źródło: Android Authority)

Zastosowanie przycisku Quick Button w Galaxy Watch 8 Classic zdają się potwierdzać linijki kodu. Smartwatch „wise8” pojawia się obok smartwatcha o nazwie kodowej „projectx2”, czyli zeszłorocznego Galaxy Watcha Ultra. Oba urządzenia są opisane jako wyposażone w omawiany przycisk.

Co nowego udało się jeszcze odkryć?

Kod One UI 8 zapowiada, że Samsung Galaxy Watch 8 będzie dostępny w co najmniej dwóch wariantach – mniejszy i większy rozmiar. Obecnie nie udało się znaleźć podobnych wzmianek o modelu Classic, ale nie musi to od razu oznaczać, że trafi on do sprzedaży tylko w jednym rozmiarze. Możliwe, że odpowiednie linijki kodu zostaną dane w przyszłości.

Serwis Android Authority, któremu zawdzięczamy przedstawione rewelacje, wspomina jeszcze u usprawnionym systemie wibracji. Zegarki z serii Galaxy Watch 8 mogą bowiem zapewnić mocniejsze i łatwiej wyczuwalne wibracje. Wypada dodać, że wcześniej dowiedzieliśmy się, że nowy Galaxy Watch sprawdzi, jak często jemy marchewki.

Na premierą tegorocznych zegarków Samsunga musimy trochę poczekać. Tymczasem zapraszam Was do zestawienia smartwatchy, które warto kupić w 2025 roku.