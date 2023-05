To koniec PlayStation Plus Collection! Dodaj do konta 19 gier, póki jeszcze się da

PlayStation Plus Collection to jedna z najlepszych rzeczy, jakie spotkała nabywców konsoli PlayStation 5. W ramach subskrypcji Sony można było pobrać więcej niż tuzin znakomitych tytułów, bez dodatkowych opłat. Ta możliwość właśnie wygasa!

PlayStation Plus Collection było znakomite

Sony miało świetny pomysł, by zachęcić niezdecydowanych do zakupu nowej konsoli. Wszyscy, którzy sprawili sobie PlayStation 5, mogli skorzystać z wyjątkowej oferty, dostępnej dla nich w ramach abonamentu PS+. Firma stwierdziła, że udostępni 18 bardzo dobrych gier, w tym wiele (wtedy jeszcze) ekskluzywnych tytułów, by miłośnicy elektronicznej rozrywki mogli zapoznać się z nimi po raz pierwszy lub odświeżyć sobie pamięć o kultowych wydaniach.

Najlepsze było to, że subskrybenci nie musieli dopłacać do gier ani złotówki. W ten sposób do swojego konta można było podpiąć takie hity jak Days Gone, God of War, The Last of Us: Remastered czy Uncharted 4: Kres złodzieja.

Warunkiem pobierania i grania w gry było tylko posiadanie PS5 i aktywnego członkostwa w PS+. Nie muszę chyba tłumaczyć, że była to świetna okazja dla zapieczonych pecetowców i zapamiętałych xboxowców, by w końcu przekonali się, jak dużo frajdy może nieść granie na PlayStation. A dla wiernych fanów japońskiej konsoli był to ukłon podziękowania za obdarzenie zaufaniem nowej generacji sprzętu.

Ostatecznie lista gier nieco się zmieniła – na przykład znikła z niej prezentowana na zapowiedzi wideo Persona 5. Jednak wciąż to bardzo mocny pakiet, zapewniający setki godzin zabawy.

Jeszcze przez krótki czas wśród gier PlayStation Plus Collection znajdują się:

Batman: Arkham Knight, Battlefield 1, Bloodborne, Call of Duty: Black Ops III (edycja Zombies Chronicles), Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Days Gone, Detroit: Become Human, Fallout 4, Final Fantasy XV, God of War, Infamous Second Son, Monster Hunter World, Mortal Kombat X, Ratchet i Clank, Resident Evil VII: Biohazard, The Last Guardian, The Last of Us Remastered, Uncharted 4: Kres Złodzieja, Until Dawn.

Uncharted Kolekcja Dziedzictwo Złodziei (fot. Tabletowo.pl)

Czas się kończy!

W lutym tego roku jak grom z jasnego nieba pojawiła się wiadomość, że Sony planuje zakończyć program PlayStation Plus Collection. Ten czas właśnie nadszedł. Tylko do końca dnia (8 maja 2023 roku) powyższe gry będzie można przypisać sobie do konta subskrybenta PlayStation Plus. Później nie będzie to możliwe. 9 maja program PS+ Collection przestanie działać.

Jeśli więc jesteście posiadaczami konsoli PS5, a z jakichś powodów nie skorzystaliście z okazji, by zapoznać się z klasycznymi hitami Sony i innych wydawców, to macie jeszcze czas, by nadrobić zaległości i przynajmniej „wrzucić” je do bezpłatnego koszyka z zmówieniem. 9 maja będzie już po wszystkim, a za powyższe gry trzeba będzie zapłacić setki złotych.