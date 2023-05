mObywatelowi „pękło” 10 milionów pobrań. To sukces, ale w jednej rzeczy wyprzedziła nas Ukraina

Aplikacja mObywatel została pobrana w już ponad 10 milionów razy. To dopiero początek cyfrowej rewolucji, bo w wakacje ma zostać udostępniona wersja 2.0 programu. Jest jednak dziedzina, w której wyprzedzili nas Ukraińcy.

mObywatel na smartfonach milionów Polaków

Portal gov.pl pochwalił się najnowszymi statystykami dotyczącymi użytkowania aplikacji mObywatel w Polsce. Bezpłatny program, od momentu udostępnienia pierwszej wersji, został pobrany ponad 10 milionów razy. Oznacza to że w ciągu dwóch lat liczba pobrań wzrosła dwukrotnie.

To dobra odskocznia dla zmian, jakie wniesie wersja 2.0 mObywatela. Docelowo ma on zostać cyfrowym asystentem do kontaktu z urzędami. Apka będzie przypominać, porządkować i informować o korespondencji urzędowej, umożliwiać uiszczanie opłat na rzecz urzędów (np. błyskawiczne płacenie podatków), a także ułatwiać posługiwanie się cyfrowymi dokumentami tak, by były traktowane na równi z tradycyjnymi.

mObywatel 2.0 ma zadebiutować na przełomie czerwca i lipca tego roku. Najważniejszą zmianą będzie wdrożenie mDowodu, czyli cyfrowego dokumentu tożsamości, powszechnie uznawanego w bankach i wszystkich miejscach, gdzie będzie potrzebna weryfikacja tożsamości.

W apce zastrzeżemy także swój numer PESEL, by chronić się przed kradzieżą tożsamości (opcja dostępna w 3. kwartale 2023 roku), a świeżo upieczeni kierowcy będą mieli dostęp do tymczasowego elektronicznego prawa jazdy.

Poza tym aplikacja doczeka się kilku usprawnień typowo technicznych, w tym zmian wizualnych.

Ukraina uruchamia cyfrowy paszport

Jak donosi Business Insider, w Ukrainie uruchomiono pierwszą rządową aplikację na świecie, w której można skorzystać z cyfrowego odpowiednika paszportu. Program Diia ułatwia komunikację między obywatelami a państwem, eliminując potrzebę wybierania się do urzędów w celu załatwiania spraw administracyjnych.

Ustawy umożliwiające wdrożenie takiego rozwiązania były gotowe już w marcu 2021 roku. Proces prawny umożliwiający uznanie cyfrowego paszportu na równi z plastikowym przeciągnął się jednak. Dlatego teraz część techniczna i prawna przeprowadzana jest równolegle.

Wygląda więc na to, że nie będziemy pierwszym krajem na świecie, który wprowadził „równouprawnienie” dokumentów fizycznych i wirtualnych. Transformacja cyfrowa postępuje w wielu miejscach naraz!