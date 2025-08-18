Samsung pokazał nowe słuchawki. Zmieniony design i ulepszony dźwięk

Koreańczycy zaprezentowali słuchawki Samsung Galaxy Buds 3 FE. Firma wspomina o licznych zmianach.

Słuchawki Samsung Galaxy Buds 3 FE oficjalnie pokazane

Nasz redakcyjny specjalista ds. słuchawek i jakości dźwięku, Jakub Kordasiński, ocenił model Samsung Galaxy Buds 3 na 8 na 10 możliwych punktów, z kolei słuchawki Galaxy Buds FE otrzymały ocenę 7,5. Można więc stwierdzić, że południowokoreański producent potrafi stworzyć całkiem dobry sprzęt do słuchania muzyki czy podcastów.

Niewykluczone więc, że na premierę słuchawek Samsung Galaxy Buds 3 FE, które zastępują model Galaxy Buds FE („dwójka” została pominięta), czekało dość spore grono potencjalnych użytkowników. Omawiane słuchawki właśnie zostały pokazane, a producent ujawnił szereg szczegółów.

W oczy rzuca się przede wszystkim zmieniony wygląd, który nawiązuje do pozostałych słuchawek firmy, takich jak Galaxy Buds 3 czy Galaxy Buds 3 Pro. Nowy model debiutuje w dwóch wersjach kolorystycznych – czarnej i szarej.

Wymiary słuchawki, bez uwzględnienia końcówki dousznej, wynoszą: 18 x 21,1 x 33,8 mm. Z kolei waga, liczona już z gumką w rozmiarze M, to 5 g. Wymiary etui przedstawiają się następująco: 58,9 x 48,7 x 24,4 mm. Waga to 41,8 g.

Co oferują nowe słuchawki?

Firma chwali się, że słuchawki zostały stworzone z myślą o zastosowaniu w zatłoczonym pociągu, rozmowach telefonicznych na wietrznej ulicy i playlistach, które towarzyszą użytkownikowi w drodze do domu. Chodzi oczywiście o możliwości ANC, które mają być na naprawdę wysokim poziomie. Pomaga tutaj technologia Crystal Clear Call, w której wykorzystano ponoć zaawansowany model uczenia maszynowego.

Wydobywający się dźwięk ma charakteryzować się głębokim basem i wyraźnymi tonami wysokimi. Samsung wspomina też o większych przetwornikach, których obecność powinna pozytywnie wpłynąć na ogólną poprawę jakości dźwięku.

Wypada jeszcze wspomnieć, że sterowanie odbywa się poprzez szczypanie i głaskanie słuchawek. Funkcja automatycznego przełączania powinna ułatwić słuchanie muzyki, gdy korzystamy z dwóch lub większej liczby urządzeń Galaxy. Do tego dochodzą rozwiązania oparte o AI, jak przykładowo funkcja tłumacza.

Za komunikację z innymi urządzeniami odpowiada Bluetooth 5.4. Słuchawki wyposażone są w akumulatory 53 mAh, które zapewniają do 6 godzin słuchania muzyki z włączoną funkcją ANC i do 8,5 godzin bez ANC. W etui znalazł się akumulator 515 mAh, który pozwala wydłużyć podane wyniki, odpowiednio, do 24 i 30 godzin.

Kiedy premiera Galaxy Buds 3 FE w sklepach?

Słuchawki Samsung Galaxy Buds 3 FE będą stopniowo dostępne od 5 września, aczkolwiek data debiutu może się różnić zależnie od rynku. Na informacje o cenach w Polsce musimy jeszcze trochę poczekać.

Wiemy jednak, że w USA zostały wycenione na 149,99 dolarów.