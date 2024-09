Samsung pozytywnie zaskakuje. Akcesoria z poprzedniej generacji pasują do Galaxy Tab S10

Samsung nieustannie rozwija swoją linię tabletów premium, a tegoroczne modele z serii Galaxy Tab S10 przynoszą nie tylko nowe funkcje, ale także przyjemne niespodzianki dla posiadaczy starszych urządzeń. O co dokładnie chodzi?

Samsung Galaxy Tab S10+ i S10 Ultra już w Polsce

Nowe tablety Samsunga różnią się między sobą głównie rozmiarem ekranu i pojemnością baterii, jednak oba modele są wyposażone w najnowsze technologie, które zadowolą nawet najbardziej wymagających użytkowników. Galaxy Tab S10+ oferuje wyświetlacz 12,4 cala o rozdzielczości 2800×1752 pikseli, podczas gdy Galaxy Tab S10 Ultra ma większy, 14,6-calowy ekran o rozdzielczości 2960×1848 pikseli. Oba modele wyposażone są w wyświetlacze Dynamic AMOLED 2X z częstotliwością odświeżania 120 Hz oraz powłoką antyrefleksyjną, co ma zapewniać doskonałe wrażenia wizualne.

W środku znajdziemy procesory MediaTek Dimensity 9300+, a pamięć RAM wynosi od 12 GB w Galaxy Tab S10+ do 16 GB w wersji Ultra. Na szczególną uwagę zasługują też pojemne baterie – odpowiednio 10090 mAh i 11200 mAh. Dodatkowo oba tablety obsługują karty pamięci microSD o pojemności do 1,5 TB. Ich ceny zaczynają się od 4699 złotych za Galaxy Tab S10+ i od 5699 złotych za Galaxy Tab S10 Ultra​.

Nie musisz wyrzucać starych akcesoriów do kosza

Jednym z najbardziej zaskakujących i pozytywnych aspektów wprowadzenia Galaxy Tab S10+ i Galaxy Tab S10 Ultra jest kompatybilność akcesoriów z poprzednią generacją tabletów. Samsung wyciągnął wnioski z problemów, które pojawiły się przy przejściu z serii Galaxy Tab S8 na Galaxy Tab S9, gdzie różnice w umiejscowieniu aparatu czy uchwytu na rysik S Pen powodowały, że akcesoria nie pasowały do nowych modeli. W tym roku użytkownicy mogą odetchnąć z ulgą – ich akcesoria do urządzeń z serii Galaxy Tab S9 będą pasować do nowych Galaxy Tab S10.

Co to dokładnie oznacza? Jak informuje Sammobile Book Cover oraz Book Cover Keyboard z Galaxy Tab S9+ oraz Galaxy Tab S9 Ultra są w pełni zgodne z modelami z serii Tab S10. Dzięki niemal identycznym wymiarom urządzeń, użytkownicy mogą korzystać z tych samych etui i klawiatur, co jest niezwykle wygodne, zwłaszcza biorąc pod uwagę wysokie ceny akcesoriów.

Z drugiej strony, akcesoria z bazowego modelu Galaxy Tab S9 nie będą pasować do Galaxy Tab S10, ponieważ nie istnieje jego bezpośredni odpowiednik w nowej generacji. Dostępne są tylko większe modele Galaxy Tab S10+ i Galaxy Tab S10 Ultra. Akcesoria dla mniejszego Galaxy Tab S9 są po prostu zbyt małe, aby były kompatybilne z nowymi urządzeniami​.

Choć kompatybilność akcesoriów jest niemal całkowita, istnieje jeden wyjątek, który dotyczy nowych klawiatur Book Cover Keyboard z serii Galaxy Tab S10. W nowej wersji klawiatury Samsung wprowadził specjalny przycisk Galaxy AI, który zastąpił dotychczasowy klawisz zmiany języka („lang”). Przycisk ten umożliwia szybkie wywołanie asystentów głosowych, takich jak Google Gemini czy Samsung Bixby, co może być przydatnym dodatkiem dla osób korzystających z funkcji AI.