Nowe tablety Samsunga zaoferują przycisk, który może okazać się całkowicie zbędny

Samsung przygotowuje się do premiery nowych tabletów z serii Galaxy Tab S10, a wśród nowości znajdzie się nietypowa funkcja, która budzi mieszane uczucia. Chodzi o klawiaturę z nowym, dedykowanym przyciskiem do obsługi sztucznej inteligencji. Czy użytkownicy rzeczywiście potrzebują takiego rozwiązania?

Nowa seria Samsung Galaxy Tab zapowiada się zacnie

Najnowsze doniesienia o tabletach Samsunga z serii Galaxy Tab S10, mówią, że będą to urządzenia mogące pochwalić się świetną specyfikacją. Na przykład Galaxy Tab S10 Plus zostanie wyposażony w 12,4-calowy ekran Dynamic AMOLED 2X, a użytkownicy mogą liczyć nawet do 12 GB RAM i do 512 GB pamięci wewnętrznej. Do tego pojawi się bateria o pojemności 10090 mAh, która ma zapewnić długie godziny użytkowania oraz rysik S Pen wzbogacony o funkcje AI.

Samsung Galaxy Tab S10+ Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (źródło: Android Headlines)

Jeszcze bardziej zaawansowany model, czyli Galaxy Tab S10 Ultra ma zaoferować aż 14,6-calowy wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X. Ponadto na pokładzie prawdopodobnie znajdzie się do 16 GB RAM i aż 1 TB pamięci wewnętrznej. Tablet będzie mógł pochwalić się normą IP68, a także akumulatorem o pojemności 11200 mAh. Obydwa tablety mają zostać wyposażone w te same zestawy aparatów – tylne o rozdzielczości 13 Mpix wspierane przez 8 Mpix matryce z ultraszerokokątnym obiektywem, a także przednie 12 Mpix aparaty.

Nowa klawiatura z przyciskiem AI. Zbędny gadżet?

Samsung planuje wprowadzenie nowej klawiatury do serii Galaxy Tab S10. Jak informuje portal PhoneArena, najważniejszą zmianą ma być dodanie dedykowanego przycisku AI, nazwanego Galaxy AI Key. Przycisk ten ma pozwalać użytkownikom na szybki dostęp do funkcji opartych na sztucznej inteligencji, takich jak wyszukiwanie obrazów, inteligentne odpowiedzi na pytania czy generowanie podsumowań tekstów.

Pomysł na dodanie takiego klawisza wzbudza mieszane reakcje. Dla niektórych użytkowników może to być ciekawa nowość, która ułatwi korzystanie z AI na co dzień. Jednak dla wielu osób będzie to zbędny dodatek, który nie wnosi realnej wartości do użytkowania tabletu. Serwis pokusił się o ciekawe porównanie, że Galaxy AI Key może przypominać klawisz „Insert” na tradycyjnych klawiaturach. Co prawda jest, ale większość z nas rzadko z niego korzysta.

Sztuczna inteligencja, choć coraz bardziej obecna w naszych urządzeniach, nie zawsze jest postrzegana jako funkcja, której potrzebujemy mieć pod ręką. Wiele osób wciąż preferuje tradycyjne metody korzystania z tabletu, bez dodatkowych sugestii czy automatyzacji. Klawisz AI może zostać zatem potraktowany jako zbędny dodatek. Prawdopodobnie wielu użytkowników nigdy z niego nie skorzysta.