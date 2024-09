Nowe tablety Samsunga dostępne w Polsce z klawiaturą w prezencie

Samsung oficjalnie wprowadził dziś na polski rynek nowe tablety Galaxy Tab S10+ i Galaxy Tab S10 Ultra. Koreańczycy przygotowali też specjalną ofertę dla pierwszych klientów, w ramach której mogą otrzymać klawiaturę w prezencie oraz zyskać dodatkowe 500 złotych, jeśli zdecydują się odsprzedać używane urządzenie.

Samsung Galaxy Tab S10+ i Galaxy Tab S10 Ultra – specyfikacja

Nowe tablety Samsunga wiele łączy, ale też trochę dzieli, dlatego zacznijmy od różnic. Galaxy Tab S10+ ma 12,4-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2800×1752 pikseli, aparat 12 Mpix na przodzie, 12 GB RAM, od 256 do 512 GB pamięci wewnętrznej, Wi-Fi 6E i akumulator o pojemności 10090 mAh. Jego wymiary wynoszą 185,4×285,4×5,6 mm, a waga od 571 lub 576 gramów (odpowiednio wersja Wi-Fi i 5G).

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra wyposażono zaś w 14,6-calowy ekran o rozdzielczości 2960×1848 pikseli, od 12 do 16 GB RAM, od 256 GB do 1 TB pamięci wbudowanej, podwójny aparat 12 Mpix + 12 Mpix na przodzie, Wi-Fi 7 i akumulator o pojemności 11200 mAh. Wymiary tego modelu to 208,6×326,4×5,4 mm, a waga od 718 lub 723 gramy (odpowiednio wersja Wi-Fi i 5G).

Samsung Galaxy Tab S10+ i Galaxy Tab S10 Ultra (źródło: Samsung)

W obu tabletach Koreańczycy zastosowali wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, powłoką antyrefleksyjną, ekranowym czytnikiem linii papilarnych i obsługą S Pen oraz wsparcie dla ładowania przewodowego o mocy 45 W. Jeden i drugi obsłuży też karty pamięci microSD o pojemności do 1,5 TB.

Ponadto urządzenia mają na pokładzie procesor MediaTek Dimensity 9300+, system Android 14 z Galaxy AI, podwójny aparat 13 Mpix + 8 Mpix (na tyle), Bluetooth 5.3, poczwórne głośniki oraz slot na fizyczną kartę SIM i eSIM (w wersjach 5G). Oba modele mogą się też pochwalić odpornością na pył i wodę klasy IP68.

Samsung Galaxy Tab S10 Plus i Galaxy Tab S10 Ultra – cena w Polsce i oferta przedsprzedażowa

Zacznijmy od cen:

Galaxy Tab S10+ 12/256 GB Wi-Fi – 4699 złotych 12/512 GB Wi-Fi – 5299 złotych 12/256 GB 5G – 5299 złotych 12/512 GB 5G – 5899 złotych



Galaxy Tab S10 Ultra 12/256 GB Wi-Fi – 5699 złotych 12/512 GB Wi-Fi – 6299 złotych 16 GB/1 TB Wi-Fi – 7499 złotych 12/256 GB 5G – 6299 złotych 12/512 GB 5G – 6899 złotych 16 GB/1 TB 5G – 8099 złotych



Klienci, którzy kupią nowe tablety Samsunga od 26 października do 13 października 2024 roku i aktywują je do 20 października oraz wypełnią formularz zgłoszeniowy w aplikacji Samsung Members, otrzymają w prezencie klawiaturę Book Cover Keyboard z klawiszem AI. Liczba gratisów jest ograniczona do 800 sztuk w przypadku każdego modelu.

Ponadto zainteresowani klienci mogą skorzystać z programu Odkup na preferencyjnych warunkach – jeśli zdecydujecie się odsprzedać używane urządzenie, otrzymacie dodatkowe 500 złotych.