Razer sypie nowościami jak z rękawa. Czegoś takiego nie widzieliście

Podczas tegorocznego RazerCon 2024 firma Razer ponownie zaskoczyła graczy, prezentując innowacyjne rozwiązania technologiczne, które mają na celu wynieść doświadczenia gamingowe na nowy poziom. Wśród licznych zapowiedzi szczególną uwagę przyciągnęły dwa produkty – mata haptyczna Razer Freyja oraz zestaw słuchawkowy Razer Kraken V4 Pro. Oba urządzenia są doskonałym przykładem tego, jak technologia może w pełni zintegrować dźwięk i wibracje, oferując użytkownikom całkowicie nowe wrażenia z gry.

Razer Freyja, czyli gamingowy gadżet, którego jeszcze nie było

Jedną z największych nowości jest mata haptyczna Razer Freyja, która stanowi wyjątkowe połączenie nowoczesnych technologii i funkcjonalności. To pierwsza na świecie mata wyposażona w technologię, która korzysta z sześciu silników haptycznych, aby dostarczać graczom realistyczne wibracje i precyzyjnie odwzorowywać kierunek, odległość oraz intensywność akcji w grach. Producent zapewnia, że dzięki technologii Razer Sensa HD Haptics użytkownicy mogą poczuć każdy ruch, strzał i wstrząs, co pozwala jeszcze bardziej zanurzyć się w świecie gry.

Co ciekawe, mata Razer Freyja nie ogranicza się jedynie do gier. Dzięki wsparciu dla różnych urządzeń i platform, od komputerów PC po urządzenia mobilne z systemem Android, może być używana do pełnej immersji także podczas oglądania filmów czy słuchania muzyki. Wyposażona w technologie Razer HyperSpeed Wireless i Bluetooth, mata gwarantuje bezprzewodową łączność o niskiej latencji, co przekłada się na reagowanie w czasie rzeczywistym.

Dodatkowo uniwersalność maty zwiększa fakt, że można ją łatwo dopasować do niemal każdego fotela. Oferuje również wsparcie dla systemu chłodzenia, co jest kolejnym ukłonem w stronę długich sesji gamingowych. Jej cena została ustalona na 299,99 euro (~1280 złotych), a produkt jest już dostępny w sprzedaży.

mata haptyczna Razer Freyja (źródło: Razer)

To nie wszystkie nowości

Drugim urządzeniem, które wywołało niemałe poruszenie, jest zestaw słuchawkowy Razer Kraken V4 Pro, który oferuje nie tylko wysokiej jakości dźwięk, ale również zintegrowane efekty haptyczne.

W słuchawkach zastosowano technologię, która synchronizuje wibracje z efektami dźwiękowymi. Dzięki współpracy z najnowszymi tytułami, takimi jak „Hogwarts Legacy” i „Silent Hill 2”, gracze mogą poczuć każdy ruch i akcję, co ma zapewnić nowy poziom realizmu w rozgrywce.

Kraken V4 (źródło: Razer)

Kraken V4 Pro wyposażony jest w cztery tryby łączności: Razer HyperSpeed Wireless, Bluetooth, USB oraz tradycyjne złącze 3,5 mm. Dzięki temu użytkownicy mogą swobodnie przełączać się między komputerem, konsolą a urządzeniami mobilnymi. Dodatkowym udogodnieniem jest OLED Control Hub, który umożliwia zarządzanie ustawieniami dźwięku i haptyki.

Wewnątrz słuchawek zastosowano 40 mm przetworniki TriForce Bio-Cellulose, które – jak zapewnia producent – gwarantują krystalicznie czysty dźwięk przestrzenny, a technologia THX Spatial Audio sprawia, że użytkownicy mogą cieszyć się dźwiękiem o wysokiej jakości, który precyzyjnie odwzorowuje pozycję źródeł dźwięku w grach.

Cena zestawu Kraken V4 Pro to 449,99 euro (~1925 złotych).

Synapse 4 (źródło: Razer)

Warto wspomnieć, że cała linia nowych urządzeń zintegrowana jest z oprogramowaniem Razer Synapse 4, które oferuje rozbudowane możliwości personalizacji. Dzięki tej platformie użytkownicy mogą łatwo m.in. synchronizować ustawienia między różnymi urządzeniami Razera.

Synapse 4 wprowadza także inteligentne profile, które automatycznie dostosowują ustawienia urządzeń do określonych gier i aplikacji, zapewniając graczom optymalne wrażenia.