Samsung tworzy dwa nowe tablety, o których wcześniej nie było mowy. Mamy pierwsze informacje na ich temat

W ubiegłym miesiącu Samsung zaprezentował trzy tablety z serii Galaxy Tab S9, ale to jeszcze nie wszystkie urządzenia tego typu, jakie Koreańczycy planują wprowadzić na rynek w 2023 roku. Na horyzoncie są jeszcze cztery Taby. Właśnie poznaliśmy kilka tajemnic modeli Galaxy Tab A9 i Galaxy Tab A9+.

Znamy już część specyfikacji tabletów Samsung Galaxy Tab A9 i Galaxy Tab A9+

Nowe tablety z serii Galaxy Tab A9 przechodzą już proces certyfikacji, co zwiastuje ich rychłą premierę na rynku i jednocześnie dostępność w różnych krajach. Noszą one oznaczenia SM-X110, SM-X115, SM-X117 oraz SM-X216B. Pod tym ostatnim kryć się ma Galaxy Tab A9+ 5G (litera „B” w nazwie oznacza obsługę technologii 5G), natomiast pod SM-X115 Galaxy Tab A9, którego zdjęcie widzicie poniżej – pochodzi ono z bazy agencji SafetyKorea.

Samsung Galaxy Tab A9 (źródło: Roland Quandt)

Model o oznaczeniu SM-X216B pojawił się natomiast w bazie benchmarku Geekbench, który ujawnił, że na pokładzie tego tabletu znajduje się procesor Qualcomm Snapdragon 695 z modemem 5G oraz 4 GB RAM. Urządzenie w trakcie testu pracowało pod kontrolą systemu Android 13.

To na razie wszystko, co wiemy na temat Galaxy Tab A9+ 5G, ale już to wskazuje, że będzie to model ze średniej półki. Jeśli natomiast chodzi o Galaxy Tab A9, to w jego przypadku mówi się o zastosowaniu akumulatora o pojemności 5000 mAh i wsparciu dla ładowania przewodowego o mocy 15. Wiadomo też, że jego wymiary to 210,7×124,7 mm. Podobne ma Galaxy Tab A7 Lite z 8,7-calowy ekranem (212,5×124,7 mm).

Kiedy Samsung zaprezentuje nowe tablety z serii Galaxy Tab A9?

Samsung nie zapowiedział oficjalnie rychłej premiery tabletów Galaxy Tab A9 i Galaxy Tab A9+, ale skoro uzyskuje już dla nich wymagane przed rynkowym debiutem certyfikaty w różnych krajach, można spodziewać się ich prezentacji w nadchodzących tygodniach. Niewykluczone, że wcześniej dowiemy się więcej o tym, co zaoferują, bowiem aktualnie ilość posiadanych przez nas informacji jest niewielka.

Warto też przypomnieć, że przed nami również premiera tabletów Galaxy Tab S9 FE i Galaxy Tab S9 FE+. W ich przypadku jest mowa o zastosowaniu wyświetlaczy o przekątnych odpowiednio ~11 cali i 12,4 cala oraz procesora Exynos 1380 i 8 GB RAM. Ponadto zaoferują one głośniki stereo i czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, co wskazuje na wykorzystanie ekranów LCD zamiast AMOLED jak w Galaxy Tab S9.