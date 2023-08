Nowy tablet Lenovo będzie budżetową tanizną

Okazuje się, że Lenovo planuje wprowadzić na rynek kolejny tablet. Patrząc na jego specyfikację, można spodziewać się, że jego cena będzie bardzo przystępna. Nie jest to bowiem urządzenie stworzone z myślą o wymagających użytkownikach – wydaje się, że to sprzęt idealny dla małego dziecka.

Co zaoferuje tablet Lenovo Tab M8 4 gen. 2024?

Zanim przejdziemy do omawiania tego tabletu, warto zauważyć, że na rynku dostępny jest już Lenovo Tab M8 4 gen. Na stronie producenta pojawił się jednak model z dopiskiem „2024”, co jasno wskazuje, że Lenovo zamierza dać drugie życie temu modelowi i przedłużyć jego żywot na rynku.

Lenovo Tab M8 4. gen 2024 (źródło: Lenovo)

Producent podaje, że Lenovo Tab M8 4. gen 2024 zaoferuje 8-calowy wyświetlacz ADS o rozdzielczości 1280×800 pikseli (określa ją mianem HD; proporcje 16:10), współczynniku kontrastu 1000:1 i jasności do 350 nitów. Ekran odświeży obraz ze standardową częstotliwością 60 Hz, a deklarowane kąty widzenia wynoszą zaledwie 80°, co jest marną wartością. Największą zaletą ekranu wydaje się powłoka zapobiegającą pozostawianiu odcisków palców.

Sercem tego tabletu będzie procesor MediaTek MT8768 z układem graficznym IMG PowerVR GE8320 i klienci dostaną do wyboru wersje z 3 i 4 GB RAM LPDDR4x oraz 32 i 64 GB pamięci wbudowanej typu eMMC 5.1. Co nie jest niespodzianką – Lenovo Tab M8 4. gen 2024 obsłuży karty pamięci microSD, o maksymalnej pojemności 1 TB. Całość zasili natomiast akumulator o pojemności 5100 mAh, który ma wystarczyć na 13 godzin odtwarzania wideo lub 16 godzin surfowania po internecie.

Ponadto Lenovo Tab M8 4. gen 2024 zaoferuje głośniki stereo, aparat o rozdzielczości 2 Mpix na przodzie, radio FM, obsługę 4G LTE (w wybranych modelach; slot na nano SIM) i GPS, port USB-C (USB 2.0) i 3,5 mm złącze słuchawkowe oraz wsparcie dla ładowania przewodowego o mocy 10 W. Co ciekawe, na rynku pojawią się też wersje, różniące się parametrami aparatu na tyle – jedna z 5 Mpix sensorem i druga z 8 Mpix matrycą.

Lenovo Tab M8 4. gen 2024 (źródło: Lenovo)

Tablet będzie miał wymiary 197,97×119,82×8,95 mm, ważył 320 gramów i fabrycznie pracował pod kontrolą systemu Android 13. I to ostatnie to właściwie jedyna różnica względem już dostępnego Lenovo Tab M8 4. gen (w Polsce za ~500 złotych), który zadebiutował z Androidem 12 i miał obiecaną aktualizację do Androida 13.

Kiedy premiera?

Lenovo nie zapowiedziało oficjalnie premiery tabletu Lenovo Tab M8 4. gen 2024 (ani żadnego innego), zatem nie wiemy, kiedy zamierza wprowadzić ten model na rynek. Można się jednak spodziewać, że zrobi to w ciągu najbliższych tygodni.