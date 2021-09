Tablety z procesorem MediaTek Kompanio 900T będą mogły zaoferować świetną specyfikację

MediaTek rozbudowuje swoją ofertę procesorów do tabletów i laptopów. Kilka tygodni temu Tajwańczycy oficjalnie zaprezentowali układ MediaTek Kompanio 1300T, który niewiele później pojawił się na pokładzie Honor Pad V7 Pro. Teraz do dyspozycji producentów został oddany kolejny chip – MediaTek Kompanio 900T.

MediaTek zapewnia, że nowy procesor z rodziny Kompanio pozwoli producentom budować mocne, cienkie i lekkie mobilne urządzenia komputerowe, które będą długo działać na baterii.

Reklama

Specyfikacja MediaTek Kompanio 900T

Procesor, podobnie jak wspomniany we wstępie MediaTek Kompanio 1300T, zbudowany jest na bazie zaawansowanego, 6-nm procesu technologicznego oraz integruje wysokowydajne rdzenie ARM Cortex-A78 i energooszczędne ARM Cortex-A55. W przeciwieństwie jednak do modelu Kompanio 1300T, łączy on dwa rdzenie ARM Cortex-A78 i sześć ARM Cortex-A55, a nie po cztery każdego rodzaju.

Specyfikacja MediaTek Kompanio 900T obejmuje również procesor sztucznej inteligencji MediaTek APU i układ graficzny ARM Mali-G68 MC4 (Kompanio 1300T ma ARM Mali-G77 MC9 GPU).

źródło: MediaTek

MediaTek Kompanio 900T obsłuży kości RAM typu LPDDR4x i LPDDR5 oraz pamięć flash typu UFS 2.1 i UFS 3.1, co daje producentom duże pole do popisu, ponieważ mogą zastosować ten procesor zarówno w urządzeniach z wyższej, jak i średniej półki oraz swobodnie konfigurować ich specyfikację.

Tym bardziej, że MediaTek Kompanio 900T poradzi sobie również z wyświetlaczami o rozdzielczości do 2000×1200 pikseli, które odświeżają obraz z częstotliwością do 120 Hz. Co więcej, nowy procesor MediaTeka obsłuży też dwa aparaty o rozdzielczości do 20 Mpix każdy i pojedyncze o rozdzielczości nawet 108 Mpix. Trudno sobie jednak wyobrazić, aby któryś producent umieścił w tablecie czy laptopie taką matrycę.

MediaTek Kompanio 900T nie zawiedzie także w obszarze łączności bezprzewodowej, ponieważ zapewnia wsparcie dla WiFi 6 (a/b/g/n/ac/ax) i sieci 5G (NSA-SA) z agregacją pasm częstotliwości oraz Bluetooth 5.2. Posiadacze urządzeń z tym procesorem na pokładzie, jeśli producenci będą hojni, nie powinni zatem narzekać na żaden aspekt specyfikacji sprzętu.

MediaTek poinformował, że urządzenia z procesorem MediaTek Kompanio 900T będą dostępne wkrótce.