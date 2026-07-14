Jest jeszcze jedna premiera Samsunga, na którą warto czekać

Rozmawiając o nadchodzących premierach Samsunga, wspomina się przede wszystkim o składanych smartfonach i nowej generacji smartwatchy, a ewentualnie też o inteligentnych okularach. Okazuje się jednak, że południowokoreański producent może mieć w zanadrzu coś jeszcze: nowy lokalizator – SmartTag 3.

Nadciąga Samsung Galaxy SmartTag 3. Czego oczekujemy po nowym lokalizatorze?

W tym roku mijają trzy lata od premiery lokalizatora SmartTag 2, który cechuje się dużym zasięgiem (do 120 metrów), łącznością Bluetooth 5.3 i UWB, solidną konstrukcją i wodoodpornością w klasie IP67 oraz czasem pracy dochodzącym aż do 700 dni (na jednej baterii CR2032). Znany informator Roland Quandt w jednym z ostatnich wpisów zasugerował, że lada moment możemy doczekać się debiutu jego następcy.

Niestety informacji tej nie towarzyszyły żadne szczegóły na temat specyfikacji czy funkcjonalności tego urządzenia. Jedną ze zmian, na jakie z pewnością liczą użytkownicy, byłoby otwarcie lokalizatora w taki sposób, by mógł on bezproblemowo działać także z urządzeniami spoza ekosystemu Samsung Galaxy. Można też oczekiwać aktualizacji modułu Bluetooth – do wersji 6.0 lub nowszej.

Samsung Galaxy SmartTag 2 (źródło: Samsung)

Fajnie też, gdyby cena spadła albo przynajmniej nie wzrosła. Przypomnę, że lokalizator Samsung Galaxy SmartTag 2 startował z poziomu 169,99 złotych za sztukę, obecnie zaś da się go dorwać już za niespełna 80 złotych.

Kiedy premiera lokalizatora Samsung Galaxy SmartTag 3?

Roland Quandt twierdzi, że SmartTag 3 może zostać zaprezentowany razem ze smartfonem Samsung Galaxy S26 FE. To oznacza, że najbardziej prawdopodobnym terminem jest przełom września i października 2026 roku, bo to właśnie na początku jesieni koreański gigant wypuszcza kolejne modele z dopiskiem FE.

Niemniej w sieci da się także znaleźć przypuszczenia, że premiera obu tych urządzeń odbędzie się wcześniej, a mianowicie już 22 lipca 2026 roku – podczas najbliższego wydarzenia z cyklu Galaxy Unpacked. W Londynie spodziewamy się zobaczyć przede wszystkim składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra i Galaxy Z Flip 8 (których wygląd niedawno poznaliśmy), jak również smartwatche Samsung Galaxy Watch 9 i Galaxy Watch Ultra 2 (których design także nie jest już dla nas zagadką).