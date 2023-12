Samsung może mocno zmienić swoją ofertę smartfonów

Niedawno dowiedzieliśmy się, że Apple planuje gruntownie zmodernizować ofertę iPhone’ów w 2025 roku. Okazuje się, że Samsung również nie zamierza „klepać w kółko tego samego” – Koreańczycy także przymierzają się do wdrożenia zmian w portfolio smartfonów Galaxy.

Zmiany, zmiany, zmiany

Według informacji, którymi podzieliło się „wewnętrzne źródło”, Samsung planuje kontynuować linię Galaxy S w obecnym kształcie co najmniej serii Galaxy S27. Rodzina Galaxy S25 pod względem designu podobno nie będzie różniła się diametralnie od poprzednich generacji – Koreańczycy rzekomo zamierzają zmienić wygląd swoich flagowych eSek dopiero od linii Galaxy S26.

Jednocześnie jest mowa o dodaniu do serii Galaxy FE nowych, wydajniejszych modeli, podobnych do iPhone’a Pro (branżowy informator Revengus spekuluje, że może będzie to mniejszy Galaxy S Ultra). Byłoby to ogromnie zaskakującym posunięciem, w końcu rodzina Galaxy FE to z założenia tańsze smartfony klasy premium – najwyraźniej jednak Samsung rozważa zmianę jej charakteru.

Oprócz tego Koreańczycy podobno planują „skonsolidować budżetowe linie smartfonów”, w tym Galaxy A, aczkolwiek trudno na tę chwilę powiedzieć, co to dokładnie oznacza. Może tu chodzić o eliminację serii Galaxy M i Galaxy F lub podzielenie nieflagowych modeli na mniejszą liczbę rodzin.

Powrócił też temat tańszego Samsunga Galaxy Z Fold

O przystępniejszym cenowo modelu z serii Galaxy Z Fold mówi się od kilku lat, ale wciąż nie zadebiutował on na rynku. Jego temat wrócił jednak jak bumerang – Samsung podobno testuje dwa prototypy, jeden bez zewnętrznego ekranu i drugi z niewielkim wyświetlaczem na zewnątrz, mniejszym niż w Galaxy Fold 1. generacji.

Potencjalnie tak może wyglądać Galaxy Z Fold Lite (fot. Xleaks, Pigtou)

W Samsungu podobno trwają zażarte dyskusje, dotyczące momentu wprowadzenia tego modelu na rynek, jednak nie mamy się tego spodziewać wcześniej niż po premierze Galaxy Z Fold 6 w połowie 2024 roku.

Co ciekawe, mówi się też, że gdy Galaxy Z Fold Lite ostatecznie trafi na rynek, Samsung może ograniczyć ofertę składanych smartfonów do tylko jednej serii, co prawdopodobnie oznaczałoby eliminację linii Galaxy Z Flip. To, biorąc pod uwagę ich (relatywnie) ogromną popularność, wydaje się jednak niewyobrażalne.

Przytoczone powyżej informacje dotyczą dość odległej przyszłości, a część urządzeń wciąż jest na etapie prototypu, zatem nie ma pewności, że się one potwierdzą. Co prawda każdy producent planuje swoją ofertę kilka lat wprzód, ale jednocześnie na bieżąco reaguje na zmieniające się warunki na rynku w celu optymalizacji strategii. Mnie najbardziej zaciekawił Galaxy Z Fold Lite – nie miałbym nic przeciwko, by pojawił się w sklepach (lecz w wersji z jakimkolwiek ekranem na zewnątrz).