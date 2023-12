InPost gwarantuje, że dostarczy Twoje prezenty przed Świętami Bożego Narodzenia

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Wiele osób odkłada zakup prezentów pod choinkę na ostatnią chwilę. Wszyscy, którzy zdecydują się kupić je online, dzięki InPost mogą być pewni, że ich przesyłka dotrze jeszcze przed świętami.

Kupujesz na ostatnią chwilę? Wybierz dostawę InPostem

InPost to zdecydowany lider w naszym kraju, jeśli chodzi o automaty paczkowe. W swoim komunikacie prasowym firma informuje, że w jej sieci znajduje się ponad 21000 Paczkomatów. To, w połączeniu z faktem, że pracownicy wykonują swoje zadania także w weekendy, pozwala klientom liczyć na szybką i komfortową dostawę.

Dla wielu kupujących online jest to szczególnie ważne przed świętami Bożego Narodzenia, kiedy to każdy z nas poszukuje prezentów dla najbliższych. W tym roku InPost zapewnia, że wszystkie dostawy zostaną zrealizowane przed Świętami, jeśli zamówimy paczkę nawet 3 dni przed Wigilią.

Już po raz piąty oferujemy naszym klientom gwarancję dostawy przed Świętami Bożego Narodzenia. W tym roku postawiliśmy sobie poprzeczkę naprawdę wysoko! Dzięki jakości usług InPost każda paczka wysłana 21 grudnia, zgodnie z godzinami nadań, zostanie dostarczona jeszcze przed Wigilią! Jesteśmy świadomi, że w ostatnich dniach przed świętami wiele paczek, które trafiają do urządzeń Paczkomat – to świąteczne prezenty, które muszą dotrzeć na czas. Dlatego gwarantujmy dostarczenie tych przesyłek, nawet przy zakupach zrobionych w ostatniej chwili. Rafał Brzoska, prezes i założyciel InPost

Do kiedy trzeba zamówić paczkę, by dostać ją przed świętami?

Gwarancja dostawy przesyłek, jeszcze przez Świętami Bożego Narodzenia obejmuje zakupy, które zostaną zrobione nawet 21 grudnia 2023 roku. Warunkiem jest to, że zostaną one nadane przez Paczkomat do godziny 13:00, a w niektórych przypadkach nawet do godziny 16:00 tego dnia.

Wszystko zależy od tego, w jakiej strefie znajduje się dany paczkomat. W strefie D kurier InPost odbiera paczki o 13:00, w strefie C o 14:00, w strefie B o 15:00, a w strefie A o 16:00. To, w jakiej strefie znajduje się Paczkomat, możecie sprawdzić na specjalnej stronie internetowej.