Nowa oferta w Virgin Mobile – bardzo dużo za niedużo

Grudzień 2023 roku to wyjątkowy moment w historii Virgin Mobile, gdyż to właśnie w tym miesiącu operator w końcu udostępnił eSIM swoim klientom. To jednak nie koniec nowości w ofercie sieci – dziś dołączył do niej nowy pakiet w taryfie na kartę, który nie jest drogi, a jednocześnie jest naprawdę „bogaty”.

Jaka jest aktualna oferta Virgin Mobile na kartę?

W ofercie Virgin Mobile na kartę znajdziemy kilka pakietów. Najtańszy #MINI9 kosztuje tylko 9 złotych miesięcznie i w jego ramach klient otrzymuje 300 minut i 300 SMS-ów oraz 1 GB internetu (w tym 1 GB do wykorzystania w roamingu w Unii Europejskiej).

Jest to jednak „niszowa” oferta. Dla większego grona klientów przeznaczone są pakiety #GIGADAJE za 25 złotych miesięcznie i #GIGAMAKS za 30 złotych miesięcznie. W obu operator zapewnia nielimitowane rozmowy i SMS-y, a do tego też pakiet internetu – w #GIGADAJE 15 GB (w tym 4,79 GB w UE), a w #GIGAMAKS 30 GB (w tym 5,75 GB w UE).

Ponadto klienci, którzy aktywują pakiet #GIGAMAKS, mogą skorzystać z promocji, w ramach której otrzymają 1500 GB w prezencie – 400 GB na start i potem po 100 GB co miesiąc przez 11 miesięcy pod warunkiem utrzymania aktywnego pakietu cyklicznego za 30 złotych co miesiąc.

Nowy pakiet w ofercie Virgin Mobile na kartę – #GIGACZAD

Do oferty Virgin Mobile na kartę dołączył nowy pakiet o nazwie #GIGACZAD, który kosztuje 35 złotych miesięcznie i podobnie jak #GIGADAJE oraz #GIGAMAKS zapewnia rozmowy i SMS-y bez limitu, a do tego jeszcze nielimitowane MMS-y. Ponadto jego użytkownicy otrzymają do dyspozycji 1000 minut do Ukrainy i pakiet 50 GB internetu (w tym 6,71 GB w UE) z dostępem do 5G Play.

Na tym jednak nie koniec, gdyż przy pierwszym uruchomieniu pakietu #GIGACZAD Play dorzuca bonusowa paczkę 200 GB internetu, a do tego można zyskać kolejne 4800 GB w prezencie – 200 GB na start i potem po 400 GB co miesiąc przez 11 miesięcy pod warunkiem utrzymania aktywnego pakietu cyklicznego #GIGACZAD.

W przypadku nowych klientów promocja uruchomi się automatycznie po wpisaniu kodu USSD *222*36*1# aktywującego pakiet, natomiast obecni użytkownicy Virgin Mobile mogą ją włączyć w aplikacji Play24 lub kodem *222*4800*1#.

Osoby, które kupią nowy starter lub przeniosą numer z innej sieci do Virgin Mobile, doładują konto kwotą minimum 10 złotych i wybiorą pakiet #GIGACZAD, przez pierwszy miesiąc będą mogły korzystać z niego bezpłatnie.

Nowy pakiet #GIGACZAD łączy się z promocją „Masz za staż”

Podobnie jak pakiety #GIGADAJE i #GIGAMAKS, także nowy #GIGACZAD łączy się z promocją „Masz za staż”, dzięki której można zyskać dodatkowe gigabajty w prezencie za staż:

5 GB po 6 miesiącach,

10 GB po 12 miesiącach,

15 GB po 24 miesiącach.

Klienci, którzy korzystają już z promocji „Masz za staż” i przejdą na pakiet #GIGACZAD, zachowają swój staż – stażowe miesiące nie przepadną.