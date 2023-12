Trzy nowe funkcje w Google i Gmail – chcę je jak najszybciej w Polsce

Google chce być nie tylko najpopularniejszą, ale też najbardziej wszechstronną i pomocną wyszukiwarką internetową. Z myślą o nadchodzących Świętach Bożego Narodzenia wprowadzono nowe funkcje, które powinny jak najszybciej pojawić się również w Polsce, gdyż będą bardzo przydatne dla użytkowników.

Trzy nowe funkcje w Google i Gmail w sam raz na Boże Narodzenie

Przed Świętami Bożego Narodzenia użytkownicy internetu mają szczególne potrzeby, często związane z zakupami prezentów pod choinkę. Google zdecydowało się odpowiedzieć na nie, wprowadzając do swojej wyszukiwarki i poczty nowe rozwiązania, dzięki którym kupującym odejdzie kilka przedświątecznych zmartwień.

Jeszcze w tym tygodniu podczas wyszukiwania produktów w Google, pojawi się nowy filtr Get it by Dec 24 – po jego aktywacji wyświetlane będą wyłącznie przedmioty, których sprzedawcy gwarantują dostawę do 24 grudnia, czyli Wigilii lub mają je na stanie w swoim sklepie w pobliżu. Rozwiązanie to jednak nie zniknie po Bożym Narodzeniu 2023 – pozostanie, lecz filtr zmieni nazwę na Get it fast i pokaże produkty, które mogą zostać dostarczone szybciej niż inne lub są dostępne stacjonarne blisko lokalizacji użytkownika.

źródło: Google

Kolejne, nowe rozwiązanie ma się przydać się, gdy już klient zamówi produkty przez internet. W poczcie Gmail na bieżąco może być aktualizowany status dostawy bezpośrednio w widoku skrzynki odbiorczej, dzięki czemu użytkownik nie musi przeklikiwać się przez mejle i sprawdzać tego w zajmujący więcej czasu sposób. Google od teraz poinformuje również, gdy zmieni się planowana data dostawy na późniejszą – wówczas przesunie mejl z informacją o zamówieniu na szczyt listy wiadomości, aby użytkownik tego nie przeoczył.

źródło: Google

Trzecia nowość przyda się natomiast w sytuacji, gdy ktoś kupi nietrafiony prezent na Boże Narodzenie lub po prostu nie będzie zadowolony z zakupionego online produktu. Po dostarczeniu przesyłki w Gmailu zostanie dodany link do wskazówek sprzedawcy dotyczących zwrotów (jeśli takie zapewnia) – na samej górze listy mejli związanych z danym zamówieniem.

źródło: Google

Dodatkowym udogodnieniem jest dodanie informacji dotyczących polityki zwrotów również w wyszukiwarce – użytkownicy będą mogli zobaczyć specjalne plakietki na listach produktów lub linkach do sprzedawców, takie jak „darmowy zwrot w ciągu 90 dni”.

Czekam, aż te nowe funkcje pojawią się w Polsce

Gigant z Mountain View informuje, że wszystkie trzy ww. nowości będą wkrótce dostępne dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych na komputerach i urządzeniach mobilnych. Na razie nie ma informacji o udostępnieniu ich również w innych krajach, lecz trzymam kciuki za to, aby w przyszłości mogli z nich skorzystać także Polacy.