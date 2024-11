Samsung Galaxy S25 Ultra będzie piekielnie drogi

Flagowce z serii Galaxy S Ultra nigdy nie należały do przystępnych cenowo. Co roku słyszymy, że Koreańczycy chcieliby utrzymać cenę nowego modelu na poziomie ceny bezpośredniego poprzednika, ale nie zawsze im to się udaje. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra z pewnością będzie droższy niż Galaxy S24 Ultra. Firma ma powód, żeby drastycznie podnieść cenę nowego flagowca.

Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra będzie droższy niż Galaxy S24 Ultra

Najpierw przypomnijmy, ile kosztowały kolejne modele z serii Galaxy S Ultra:

Teraz pojawiły się pierwsze informacje na temat ceny najnowszej generacji modelu Galaxy S Ultra i nie są one optymistyczne. Otóż dowiedzieliśmy się, że producent z Korei Południowej będzie musiał zapłacić ponad 110 dolarów więcej za same części do tego flagowca.

Aktualnie 110 dolarów to równowartość około 450 złotych. To ogromna różnica, a trzeba pamiętać, że mowa tu o samym koszcie elementów do złożenia smartfona. Pozostałe koszty również stale rosną, choć jednocześnie w niektórych aspektach udaje się znaleźć oszczędności.

W tym przypadku trudno jednak oczekiwać, że producent z Korei Południowej zdoła zrekompensować w jakiś sposób dodatkowe ~450 złotych, które musi zapłacić za części do każdego egzemplarza topowego modelu z serii Galaxy S na 2025 rok. W związku z tym należy spodziewać się, że w Polsce cena Galaxy S25 Ultra przekroczy 7000 złotych.

Dlaczego smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra będzie taki drogi?

Inflacja sprawia, że wszystko z roku na rok drożeje, a wyjątków od tej reguły jest mniej niż więcej. W przypadku flagowca Koreańczyków „najbardziej winny” będzie jednak procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite, który jest znacząco droższy od poprzedniej generacji – SoC Snapdragon 8 Gen 3.