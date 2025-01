HDMI 2.2 oficjalnie. Nowy standard odblokuje 4K w 480 Hz

Na targach CES tradycyjnie odbywają się premiery niezliczenie wielu innowacyjnych urządzeń. Nie mogłyby powstać, gdyby nie rozwój kluczowych technologii i interfejsów. Na przykład fala telewizorów i monitorów, oferujących jeszcze wyższą rozdzielczość i częstotliwość odświeżania, nadciąga dzięki nowemu standardowi: HDMI 2.2.

HDMI 2.2 to najnowszy standard przesyłania sygnału audio/wideo. Organizacja HDMI Forum podzieliła się najważniejszymi informacjami na jego temat podczas targów CES 2025, które odbywają się w Las Vegas.

Specyfikacja HDMI 2.2 obiecuje wiele

Przede wszystkim HDMI 2.2 podnosi maksymalną przepustowość do poziomu aż 96 Gb/s (to dwa razy wyższa wartość niż w przypadku HDMI 2.1 oferującego 48 Gb/s). Dzięki temu jest w stanie obsłużyć rozdzielczość 12K przy częstotliwości odświeżania 120 Hz, a standardowe 4K – w aż 480 Hz. To olbrzymi skok naprzód.

Maksimum możliwości to jedno, ale standard HDMI 2.2 może doprowadzić do tego, że absolutnym standardem staną się telewizory i monitory z 10- lub 12-bitowymi panelami o rozdzielczości 4K i częstotliwości odświeżania 240 Hz.

Jakość obsługiwana przez HDMI 2.2 (źródło: HDMI.org)

Wyższa przepustowość w połączeniu z paroma technologiami optymalizacyjnymi przesyłanie sygnału audio i wideo sprawić ma również, że lepiej działać będą rozmaite aplikacje immersyjne. Chodzi mianowicie o zastosowania takie jak rzeczywistość rozszerzona czy też rzeczywistość wirtualna.

Jakie to technologie? Ano między innymi LIP – Latency Indication Protocol. Zadaniem tego protokołu jest ulepszanie synchronizacji dźwięku i obrazu. Innym rozwiązaniem jest Fixed Rate Link, odpowiedzialny właśnie za umożliwianie uzyskiwania tak wysokich częstotliwości odświeżania przy bardzo wysokiej rozdzielczości.

Kiedy HDMI 2.2 pojawi się w pierwszych urządzeniach?

Podczas targów CES 2025 oficjalnie zapowiedziano, że pełna specyfikacja interfejsu HDMI 2.2 zostanie udostępniona w pierwszej połowie 2025 roku, a sam standard – szeroko dostępny w drugiej połowie. Wiemy już, że będzie on wspierany między innymi przez najnowsze karty graficzne Nvidia z serii GeForce RTX 50xx.

Równocześnie zaprezentowany został nowy przewód HDMI Ultra96 – pierwszy z certyfikatem potwierdzającym obsługę przepustowości 96 Gb/s oraz wszystkich rozwiązań technologicznych wprowadzanych wraz ze standardem HDMI 2.2.