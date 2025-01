Wyjątkowy odkurzacz Eufy. Jedno serce w trzech ciałach

Eufy Robot Vacuum 3-in-1 E20 zdobył nagrodę za innowacyjność podczas targów CES 2025. Zupełnie mnie to nie dziwi, bo to jeden z najciekawszych pomysłów na sprzęt do sprzątania, jakie ostatnio widziałem. Czy to praktyczne? Cóż, jak zwykle odpowiedź brzmi: „to zależy”. Na pewno jednak jest intrygujące.

Czym wyróżnia się Eufy Robot Vacuum 3-in-1 E20?

Producent nazywa Eufy Robot Vacuum 3-in-1 E20 kompleksowym rozwiązaniem do sprzątania domu. Co bardzo nietypowe, ma jeden współdzielony moduł odkurzający, który można zainstalować w trzech różnych obudowach – robota, odkurzacza pionowego i odkurzacza ręcznego.

Założenia są takie, że w codziennym utrzymaniu czystości sprawdzać ma się robot sprzątający o mocy 8000 Pa. Potrafi samodzielnie poruszać się po mieszkaniu i omijać przeszkody (nawet tak małe jak 15 mm i także po zmroku). Gdy zaś potrzeba większej mocy i precyzji, to do gry wchodzi bezprzewodowy odkurzacz, którego siła ssąca wynosi aż 30000 Pa. Może być odkurzaczem ręcznym, a w razie potrzeby można też podłączyć długą rurę i uzyskać w ten sposób pełnoprawny odkurzacz pionowy.

Eufy Robot Vacuum 3-in-1 E20 (fot. Anker)

Moduł odkurzający ma swój własny silnik, pięciostopniowy system filtracji, akumulator oraz – co najciekawsze – zintegrowany zbiornik na kurz i okruchy. Dzięki temu nieczystości mogą być automatycznie zasysane przez stację dokującą i pozostawać tam nawet przez 75 dni, zanim nadchodzi konieczność opróżnienia pojemnika. O ile w przypadku robota nie byłoby to nic zaskakującego, to fakt, że to samo tyczy się standardowego odkurzacza, jest już czymś wartym uwagi.

Akumulator do pełna ładuje się przez 2,5 godziny. Po tym czasie umożliwia sprzątanie przez maksymalnie 80 minut, co jest całkiem przyzwoitym wynikiem.

Eufy Robot Vacuum 3-in-1 E20 (fot. Anker)

Ile kosztuje Eufy Robot Vacuum 3-in-1 E20? Cena

Eufy Robot Vacuum 3-in-1 E20 oficjalnie trafi do sprzedaży 10 lutego 2025 roku, a jego sugerowana cena wyniesie 550 dolarów (równowartość ~2250 złotych). Do tego czasu trwa przedsprzedaż, umożliwiająca uzyskanie zniżki w wysokości 50 dolarów. Szczegóły na temat ewentualnej dostępności w Polsce są nieznane, ale produkty tej marki są jak najbardziej obecne na naszym rynku.