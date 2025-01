RTX 5090 w cieniutkim laptopie. Razer szaleje na CES 2025

Razer zaprezentował nowego laptopa dla graczy – Razer Blade 16 2025. Tym razem wybór padł na lekką i bardzo smukłą konstrukcję, a także wysoką wydajność. Na co mogą liczyć przyszli użytkownicy tego ultrabooka?

Razer Blade 16 2025 to najcieńszy laptop tej firmy

Producent chwali się nową, bardzo lekką i smukłą, a także cienką, konstrukcją. Razer Blade 16 2025 został wyposażony w nowe układy graficzne Nvidia z serii GeForce RTX 50XX oraz procesory AMD Ryzen AI 9. Razer twierdzi, że nowy sprzęt ma „niesamowity poziom mocy obliczeniowej i maksymalną wydajność AI”. Ciekawe, jak będzie w praktyce, ale na pierwsze testy jeszcze przyjdzie nam poczekać.

Razer Blade 16 2025 w najcieńszym miejscu ma zaledwie 1,5-centrymetrowy profil, co czyni go bardzo cienkim sprzętem. Urządzenie ma również chłodzenie z komorą parową oraz podwójne wentylatory. Największe wrażenie jednak może robić karta graficzna w postaci Nvidia GeForce RTX 5090 i 24 GB pamięci GDDR7 VRAM. To oznacza, że posiadacze tego sprzętu będą mogli korzystać m.in. z Nvidia DLSS4 czy Nvidia Studio.

Razer Blade 16 (źródło: Razer)

Narzędzia AI w pakiecie

Zastosowanie AMD Ryzen AI 9 oznacza, że laptop będzie mocno nastawiony na korzystanie ze sztucznej inteligencji. To przełoży się nie tylko na więcej klatek na sekundę podczas grania, ale również szybsze renderowanie filmów czy lepszą wydajność baterii podczas korzystania z Max-Q. Nowy procesor daje użytkownikom także dostęp do funkcji Copilot+.

Warto podkreślić również, że laptop został wyposażony w 16-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości QHD+ i częstotliwości odświeżania 240 Hz. Czas reakcji to natomiast 0,2 ms. Na pochwałę zasługuje również nowa klawiatura z głębszym skokiem o 1,5 mm.

6.5 Ocena

Na razie nie znamy ceny Razer Blade 16 2025, ani nie wiemy, od kiedy będzie można kupić sprzęt, ale mówi się o pierwszym kwartale tego roku.