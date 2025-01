Twórcy VLC świętują 6 miliardów pobrań i zapowiadają nową funkcję AI

Popularny odtwarzacz może zyskać przydatną funkcję generowania napisów w czasie rzeczywistym, korzystającą z lokalnej technologii AI. Twórcy świętują także ponad 6 miliardów pobrań programu.

VLC ma już 6 miliardów pobrań

VideoLAN to międzynarodowy projekt non-profit, działający od 1996 roku. Założyciele opracowali m.in. jeden z najpopularniejszych darmowych odtwarzaczy video, znany pod nazwą VLC. Program ten oferuje odtwarzanie większości kodeków bez konieczności instalowania dodatkowych pakietów i dostępny jest na wielu urządzeniach.

Aplikacje VLC zostały opracowane zarówno dla systemów Windows, Linux, MaxOS oraz Unix, jak i na urządzenia mobilne z iOS i Androidem. Podczas tegorocznego wydarzenia CES 2025 twórcy mieli potężny powód do świętowania – liczba pobrań odtwarzacza z oficjalnej strony internetowej przekroczyła aż 6 miliardów.

VLC is at CES in Las Vegas, celebrating the 6 Billion Downloads on our website.

Come to our booth to celebrate with us, in Eureka Park, 60412.#CES2025 pic.twitter.com/y5CWHroBiq — VideoLAN (@videolan) January 8, 2025

Jednak nie był to jedyny powód, dla którego członkowie VideoLAN zawitali na największych targach technologicznych trwających w Las Vegas. Twórcy VLC zaprezentowali nową opcje, która w przyszłości odmieni oglądanie obcojęzycznych, nieprzetłumaczonych filmów.

Automatyczne tworzenie napisów w odtwarzaczu VLC

Funkcja polega na automatycznym generowaniu napisów w oparciu o tłumaczenie tworzone przez sztuczną inteligencję. Tekst powstaje lokalnie, offline, bez usług chmurowych, co oznacza, że AI do wykonania swojego zadania nie potrzebuje dostępu do internetu. Opcję oficjalnie zaprezentował Jean-Baptiste Kempf – prezes VideoLAN.

Z przekazanych informacji wynika, że modele AI z otwartym kodem źródłowym mogą generować napisy w ponad 100 językach – jednak póki co nie wiadomo, czy na tej obszernej liście znalazł się język polski, ani kiedy planowane jest oficjalne uruchomienie tej nowości.

Tłumaczenie na żywo w VLC opracowywane jest od dłuższego czasu. Póki co twórcy korzystali z wtyczki opartej o funkcję rozpoznawania mowy – a konkretnie z narzędzia Whisper stworzonego przez OpenAI. Jednak wersja demonstracyjna, zaprezentowana na CES 2025, najprawdopodobniej obsługuje funkcję wbudowaną bezpośrednio do odtwarzacza.

VLC automatic subtitles generation and translation based on local and open source AI models running on your machine working offline, and supporting numerous languages!

Demo can be found on our #CES2025 booth in Eureka Park. pic.twitter.com/UVmgT6K4ds — VideoLAN (@videolan) January 8, 2025

Prezes VideoLAN podczas prezentacji nowej funkcji podzielił się też ciekawym spostrzeżeniem. Twórcy twierdzą, że liczba aktywnych użytkowników odtwarzacza nadal rośnie, pomimo coraz większej popularności i dostępności serwisów streamingowych.