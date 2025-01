HMD OffGrid połączy każdy smartfon z satelitą. Wezwiesz pomoc nawet bez zasięgu

Fińska marka wprowadza na rynek nowe urządzenie. HMD OffGrid to niewielki sprzęt, który łączy się z siecią satelitarną, dzięki czemu wezwiesz pomoc nawet poza zasięgiem sieci komórkowej i Wi-Fi.

Nowe urządzenie HMD nie pozwoli stracić zasięgu

Na świecie nadal można spotkać miejsca, w których dostęp do sieci bezprzewodowej jest ograniczony. Rozwiązaniem są wtedy moduły satelitarne, takie jak np. oferowane przez SpaceX. Teraz HMD wprowadza na rynek własne urządzenie komunikacyjne, korzystające z sieci nienaziemnej (NTN z ang. Non-Terrestrial Network).

HMD OffGrid (źródło: HMD)

HMD OffGrid korzysta z pasma radiowo-satelitarnego L Band, dzięki czemu posiadacze smartfonów z systemem iOS bądź Androidem mogą nawiązać połączenie satelitarne. Według producenta ze sprzętu można skorzystać w sytuacjach awaryjnych, przez 24 godziny na dobę.

Urządzenie zostało wykonane zgodnie ze standardem militarnym MIL-STD-810, a także oferuje akumulator o żywotności do 3 dni i waży około 60 gramów, dzięki czemu sprawdzi się w podróży. HMD OffGrid obejmuje aplikację, w której możliwe jest przesyłanie i odbieranie wiadomości oraz śledzenie lokalizacji z możliwością udostępniania na żywo pięciu wybranym użytkownikom.

Sprzęt obsługuje też opcję SOS opartą o usługę Overwatch x Rescue, koordynującą 10 tysięcy akcji ratunkowych w ciągu roku. Użytkownicy mogą dodatkowo skorzystać z funkcji „check in”, która pozwala na wysłanie skonfigurowanej wiadomości do wybranych kontaktów.

HMD OffGrid (źródło: HMD)

HMD OffGrid – plany subskrypcyjne

Oczywiście nie ma nic za darmo. Poza samym HMD OffGrid wycenionym na 199 dolarów (równowartość około 825 złotych), konieczne jest wykupienie subskrypcji, która oferowana jest w dwóch planach – Unlimited i Freedom. Pierwszy z nich kosztuje 14,99 dolarów na miesiąc (~60 złotych) lub 139,99 dolarów na rok (~580 złotych) i w ramach tego planu użytkownik ma dostęp do nieograniczonej liczby wysyłanych wiadomości czy usług SOS. Drugi zaś 79,99 dolarów za rok i zapewnia możliwość wysłania do 350 wiadomości oraz funkcji check in.

W obu planach możliwe jest wykupienie funkcji nieograniczonego śledzenia na żywo za 4,99 dolarów za miesiąc (~20 złotych). W tym przypadku konieczne jest opłacenie aktywacji – dla Unlimited jest to 9,99 dolarów (~40 złotych), a dla Freedom – 19,99 dolarów (~80 złotych).

Z zapowiedzi HMD wynika, że OffGrid jeszcze w styczniu 2025 roku zadebiutuje na rynku europejskim, amerykańskim oraz w Australii i Nowej Zelandii. Z czasem dostępność produktu ma zostać jeszcze bardziej rozszerzona.