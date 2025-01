Stylowe i urocze. SanDisk ma nowe dyski, pendrive’y i karty pamięci

Na targach CES 2025 firma Western Digital skupiła się na promowaniu marki SanDisk, którą przejęła w 2016 roku. Zaprezentowała dyski i inne magazyny danych, kierowane przede wszystkim do twórców cyfrowych treści i miłośników gier. Zresztą wiele mówi fakt, że seria nosi nazwę Creator.

SanDisk Creator Phone SSD – szybki dysk do iPhone’a

Największą gwiazdą prezentacji bez wątpienia jest dysk SanDisk Creator Phone SSD, który siłą magnesu można przyczepić do pleców iPhone’a kompatybilnego z technologią MagSafe. Oddaje do dyspozycji użytkownika 1 lub 2 TB i oferuje transfery sięgające 1000 MB/s (w przypadku odczytu) lub 950 MB/s (zapis).

Dzięki silikonowej osłonie akcesorium wytrzymuje upadki nawet z wysokości 3 m, a do tego jest pyło- i wodoodporne (w klasie IP65). Rynkowa premiera została zaplanowana na tegoroczną wiosnę, a ceny wystartują z poziomu 490 złotych.

SanDisk Creator Phone SSD (fot. WD)

Jeszcze więcej dysków SanDisk dla twórców

Następny na liście jest przenośny dysk SanDisk Creator Pro Portable SSD dostępny w pojemnościach od 1 do 4 TB. Bazuje na technologii NVMe, dzięki czemu dobrze ma się sprawdzać przy przesyłaniu, tworzeniu i edycji ciężkich plików wideo i treści generowanych przez sztuczną inteligencję. Cena? Od 647 złotych (za 1 TB).

SanDisk Creator Pro Portable SSD (fot. WD)

Z myślą konkretnie o komputerach stacjonarnych natomiast powstał dysk SanDisk Creator Desk Drive. Jego zakres zastosowań ma być podobny, a więc służyć ma przede wszystkim do tzw. pracy twórczej. Osoby zainteresowane tą opcją powinny być przygotowane na wydatek rzędu 1618 złotych za wariant o pojemności 4 TB.

SanDisk Creator Desk Drive (fot. WD)

Jest też pendrive i są dwie karty pamięci

Wróćmy jednak do typowo mobilnych opcji, bo firma Western Digital zaprezentowała także pendrive SanDisk Creator USB-C Flash Drive wykorzystujący interfejs USB typu C. Ma się cechować wysoką wydajnością (choć konkretnych liczb brak) i pojemnością od 256 GB do 1 TB. Cena w tym pierwszym przypadku wyniesie 133 złote.

SanDisk Creator USB-C Flash Drive (fot. WD)

Do sklepów trafi też dysk SanDisk Creator Phone Drive ze złączami Lightning i USB typu C oraz aplikacją Memory Zone do automatycznego tworzenia kopii zapasowych plików na urządzeniach z systemem Android. W tym przypadku użytkownicy będą mieli do wyboru pojemności 128 lub 256 GB, a ceny rozpoczną się od 214 złotych.

SanDisk Creator Phone Drive (fot. WD)

Już teraz do sprzedaży trafiły również dwie karty pamięci: SanDisk Creator microSD o pojemności od 128 GB do 1 TB i cenach od 79 złotych oraz SanDisk Creator SD UHS-II o takich samych pojemnościach i cenach rozpoczynających się od 267 złotych.

SanDisk Creator microSD (fot. WD)

Poza serią Creator oferta marki w najbliższym czasie zostanie wzbogacona także o pendrive SanDisk Extreme Pro Dual Drive z dwoma typami wtyków: USB-C oraz USB-A. Oferuje bardzo szybkie transfery, sięgające 1000 MB/s (odczyt) i 900 MB/s (zapis), dzięki czemu przesyłanie zdjęć, filmów i innych treści powinno odbywać się błyskawicznie. Ceny rozpoczną się od 219 złotych za wersję o pojemności 256 GB.

SanDisk Extreme Pro Dual Drive (fot. WD)

A na deser: coś dla fanów Fortnite’a

Swego rodzaju wisienką na torcie jest natomiast seria kierowana do miłośników Fortnite’a. Składają się na nią dwa urządzenia: przenośny dysk SSD SanDisk Fortnite Peely Edition o pojemności od 1 do 2 TB i prędkości odczytu sięgającej 800 MB/s oraz pendrive SanDisk Fortnite Peely Edition o pojemności od 64 do 256 GB. Ceny pierwszego rozpoczynają się od 419 złotych, drugiego – od 43 złotych.