Seria Samsung Galaxy S25 ma być dużym hitem sprzedażowym

Koreańczycy zakładają, że seria Samsung Galaxy S25 spotka się z naprawdę dobrym przyjęciem. Sprzedaż nowych smartfonów ma być zdecydowanie wysoka.

Seria Samsung Galaxy S25 ma sprzedawać się jak ciepłe bułeczki

Samsung Galaxy S24+ w naszej recenzji otrzymał wysoką ocenę, co potwierdza, że mamy do czynienia z bardzo dobrym urządzeniem. To samo można powiedzieć na temat pozostałych smartfonów z serii Galaxy S24. Nie powinno więc dziwić, że te urządzenia cieszą się wysokim zainteresowaniem wśród osób szukających sprzętu z górnej półki.

Co ciekawe, seria Samsung Galaxy S25 ma być jeszcze większym hitem – przynajmniej według obecnych założeń producenta. Jak podaje The Elec, Samsung celuje w sprzedaż wynoszącą około 37 milionów smartfonów w przyszłym roku. Owszem nie jest to znaczący skok w porównaniu z przewidywanymi 35 mln dla serii Galaxy S24, ale przypominam, że modele S24 sprzedają się naprawdę przyzwoicie.

Wcześniej mieliśmy już sporo informacji, które wskazywały, że linia Galaxy S24 udała się Koreańczykom. Samsung w raporcie za drugi kwartał 2024 roku stwierdził, że nowe smartfony zaliczyły dwucyfrowy wzrost sprzedaży w porównaniu z serią Galaxy S23. Ponadto, według danych Counterpoint Research, Samsung Galaxy S24 był jednym z dziesięciu najlepiej sprzedających się smartfonów w trzecim kwartale 2024 roku.

Samsung Galaxy S24+ (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Poznaliśmy już trochę informacji na temat nowych Samsungów

Niewykluczone, że premiera serii Galaxy S25 będzie dość nudna. Powodem nie będą jednak same smartfony, ale fakt, że najciekawsze dane poznamy przed wydarzeniem zaplanowanym na początek 2025 roku.

Niedawno poznaliśmy specyfikację Galaxy S25, Galaxy S25+ i Galaxy S25 Ultra. Wszystkie trzy smartfony zostaną wyposażone w procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite oraz 12 GB RAM. Warto jeszcze wspomnieć, że model Galaxy S25 Ultra otrzyma aparat ultraszerokokątny 50 Mpix, a Galaxy S25 i Galaxy S25+ dostaną aparaty o identycznych parametrach jak Galaxy S24 i Galaxy S24+

Wypada dodać, że podobno Samsung Galaxy S25 Ultra będzie piekielnie drogi. Wcześniej mogliśmy też usłyszeć, że Koreańczycy pracują nad modelem Galaxy S25 Slim, który może okazać się lepszym smartfonem niż iPhone 17 Air.