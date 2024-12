Zdjęcia Google pokażą, ile uśmiechów udało Ci się ustrzelić w 2024 roku

Koniec roku to praktycznie od zawsze czas wszelkiego rodzaju podsumowań. Tradycją wręcz stało się już chwalenie w mediach społecznościowych swoim Spotify Wrapped i Apple Music Replay, czyli corocznym zestawieniem ile i jakiej muzyki słuchaliśmy najczęściej w tym kończącym się roku. Google postanowiło umożliwić użytkownikom swojej aplikacji Zdjęcia Google sprawdzenie jak wyglądał ich rok w aspekcie wykonanych zdjęć.

Zdjęcia Google podsumują, co fociłeś w tym roku

Jeśli na co dzień korzystacie ze Zdjęć Google jako Waszego cyfrowego albumu, część z Was z pewnością ucieszy właśnie ta informacja. Gigant z Mountain View ogłosił bowiem, że w Zdjęciach Google na korzystających z aplikacji czeka już możliwość stworzenia podsumowania dobiegającego do końca 2024 roku.

Recap – bo tak nazywa się owa funkcja – działa wspierane przez sztuczną inteligencję Google Gemini. Przechodząc do aplikacji Zdjęcia Google, użytkownicy będą mogli obejrzeć galerię najciekawszych zdjęć wykonanych w 2024 roku wraz z podsumowaniem, ile ich zrobiliśmy. Wszystko to zostało połączone zabawnymi grafikami i efektami przejść.

Oprócz podstawowego podsumowania wszystkich zdjęć, na użytkowników czekają także dodatkowe, które pokazują, ile uśmiechów sfotografowaliśmy, z kim uśmiechaliśmy się do zdjęć oraz kto ile razy był obecny na naszych zdjęciach najczęściej, a także jaka kolorystyka dominowała na wykonywanych przez nas fotkach w 2024 roku.

Użytkownicy w Stanach Zjednoczonych zyskują także dostęp do jeszcze fajniejszej wersji Recap, która dodaje do zdjęć spersonalizowane podpisy adekwatne do danych sytuacji widocznych na konkretnych kadrach. Ta funkcja również jest zasługą integracji z Gemini.

Google Photos Recap 2024 można przejrzeć w górnej części interfejsu aplikacji Zdjęcia Google i będzie ono dostępne w tym miejscu przez cały miesiąc, zaś w styczniu zostanie przeniesione do galerii, dzięki czemu wciąż możliwe będzie powrócenie do wszystkich tych wspomnień.

Inne aplikacje też podsumują Twój 2024

Nie tylko Recap 2024 w Zdjęcia Google, bowiem także aplikacja Zdjęcia od Apple również pozwala nam zobaczyć najciekawsze wydarzenia uwiecznione przez nas na zdjęciach i filmach.

Skoro na wstępie powiedziałem już o Spotify Wrapped, przy okazji warto wspomnieć, że przecież to niejedyne podsumowania, jakie możemy wykonać. Użytkownicy Apple Music mogą podejrzeć playlistę Replay 2024, zaś w YouTube Music także mamy możliwość podejrzenia swojego Recap 2024.

Jeśli natomiast intensywnie korzystacie z apki do nauki języków obcych Duolingo, to ta także ma już dla Was przygotowane podsumowanie Waszego roku pod kątem ilości czasu spędzonego na nauce konkretnych języków oraz liczby poznanych nowych zwrotów.