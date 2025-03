Smartfon Samsung Galaxy S25 Edge to eksperyment, przed którym staną duże wyzwania. Koreańczycy zamierzają bowiem umieścić w nim wyświetlacz, który może mieć duży apetyt na prąd z akumulatora.

Smartfon Samsung Galaxy S25 Edge otrzyma wymagający ekran

Oficjalna zapowiedź Galaxy S25 Edge podczas Galaxy Unpacked w styczniu 2025 roku wywołała niemałe poruszenie. Koreańczycy oficjalnie potwierdzili bowiem, że planują wprowadzić na rynek super smukły model. Według nieoficjalnych doniesień smartfon Samsung Galaxy S25 Edge ma mieć 5,84 mm grubości. Wcześniej mówiło się o 6,4 mm, ale producent miał postanowić zredukować grubość do poniżej 6 mm.

Niecodziennie smukła obudowa nie pozostanie bez wpływu na pojemność akumulatora – jest już pewne, że smartfon Samsung Galaxy S25 Edge otrzyma baterię o pojemności 3900 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 25 W. To niewiele, mając na uwadze zastosowanie ekranu o przekątnej 6,6-6,7 cala (dokładna wartość pozostaje nieznana), podobnie jak w Galaxy S25+, który ma akumulator 4900 mAh.

Już to nie wróży specjalnie dobrze, jeśli chodzi o czas pracy, a najnowsze informacje dodatkowo zwiększają obawy. Renomowany informator, Digital Chat Station, przekazał bowiem, że wyświetlacz w Galaxy S25 Edge ma mieć rozdzielczość 2K. Może to przełożyć się na większe zapotrzebowanie na energię, a to z kolei na skrócenie czasu pracy.

Można się spodziewać, że smartfon wytrzyma od rana do wieczora, ale nie wszystkich klientów może to usatysfakcjonować – to nie iPhone. Jeśli tak faktycznie będzie, to trudno oczekiwać dużej sprzedaży, gdyż większość użytkowników ma wyższe wymagania odnośnie czasu pracy.

Równocześnie Digital Chat Station dodał, że urządzenie otrzyma ramę ze stopu tytanu. Wcześniej mówiło się o aluminiowej (Armor Aluminium), a także zastosowaniu ceramiki w obudowie.

Samsung Galaxy S25 Edge – premiera coraz bliżej. Gdzie i za ile będzie go można kupić?

Już blisko miesiąc temu pojawiły się informacje, że smartfon Samsung Galaxy S25 Edge zostanie zaprezentowany 16 kwietnia 2025 roku. Producent może jednak nie rozpocząć od razu jego przedsprzedaży, ponieważ mówi się o dostępności dopiero w maju br.

Kilka dni temu do sieci wyciekły też informacje na temat ceny Galaxy S25 Edge w Europie, które wskazują, że Koreańczycy będą sprzedawać go również na Starym Kontynencie. Do sklepów mają trafić dwie konfiguracje:

12/256 GB za 1200-1300 euro

oraz 12/512 GB za 1300-1400 euro.

Oznacza to, że będzie on kosztował więcej niż Galaxy S25+ i mniej niż Galaxy S25 Ultra. Do sprzedaży trafią trzy wersje kolorystyczne: Titanium Icyblue (niebieska), Titanium Silver (srebrna) i Titanium Jetblack (czarna).