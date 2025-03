Na Amazonie ruszyła promocja Dni Wiosennych Okazji. Co warto kupić?

Na platformie Amazon.pl wystartowały Dni Wiosennych Okazji – wielka wyprzedaż, w ramach której możesz kupić sporo świetnych produktów w wyraźnie obniżonych cenach. Sprawdziłem dostępne oferty, aby wskazać Ci, czemu szczególnie warto się przyjrzeć.

Wystartowały Dni Wiosennych Okazji na Amazonie

Dni Wiosennych Okazji w sklepie Amazon potrwają do 31 marca 2025 roku, a oferty mogą się w tym czasie zmieniać. Niemniej to, czego można być pewnym, to że w ciągu najbliższego tygodnia nie zabraknie ciekawych promocji.

Są one dostępne dla wszystkich, choć – oczywiście – podczas zakupów w tym miejscu zawsze warto mieć wykupiony abonament Prime. Możesz wypróbować go przez 30 dni za darmo albo wykupić – za 10,99 złotych miesięcznie lub 49 złotych rocznie. Tutaj sprawdzisz szczegóły Amazon Prime i wykupisz subskrypcję.

Tymczasem przejdźmy do ofert…

Najlepsze promocje w trakcie Dni Wiosennych Okazji na Amazon.pl

Nas, oczywiście, najbardziej interesują sprzętowe oferty. I może nie ma ich zbyt wiele, ale są całkiem atrakcyjne. Od razu zwróciłem uwagę na sportowy smartwatch Amazfit T-Rex 3 za 985,29 złotych (zamiast 1079 złotych). Kuba, który niedawno go testował, nie mógł się go nachwalić, doceniając ekran, czas pracy, płynność działania i funkcjonalność – jego recenzję modelu Amazfit T-Rex 3 znajdziesz już na Tabletowo.pl.

Amazfit T-Rex 3 (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

W lutym testowaliśmy też smartfon OnePlus 13, a Bartek określił go mianem bezkompromisowego flagowca. Teraz to urządzenie – w wariancie z 16 GB RAM i 512 GB pamięci masowej – jest dostępne w zdecydowanie niższej cenie. Konkretnie możesz kupić OnePlus 13 za 4188,27 złotych (zamiast 4512,22 złotych).

OnePlus 13 (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Nieźle wygląda również kierownica Logitech G G920 za 827 złotych (zamiast 871 złotych), która jest kompatybilna z pecetami i Xboksami. Podczas Dni Wiosennych Okazji możesz także kupić świetny soundbar Sony HTS400 za 864,59 złotych (zamiast 991,96 złotych) oraz – pozostając w temacie audio – wypasione słuchawki Philips Fidelio X2HR/00 za 391,29 złotych (zamiast 582,07 złotych) i Edifier W830NB za 239,99 złotych (zamiast 271,99 złotych).

Na wzmiankę zasługują również przecenione powerbanki, takie jak Ugreen Nexode o mocy 130 W i pojemności 20000 mAh za 231,93 złotych (zamiast 349,99 złotych) czy też Anker Prime o mocy 250 W i pojemności 27650 mAh za 509 złotych (zamiast 659 złotych).

A jeśli lubisz fotografować, to rzuć także okiem na obiektywy – możesz kupić Canon RF 24-105 mm f/4L IS USM za 4557,69 złotych (zamiast 5385 złotych), Canon RF 35 mm F/1.8 Macro IS STM za 1733,59 złotych (zamiast 2137 złotych) oraz Canon RF 16 mm F/2.8 ES STM za 1038,39 złotych (zamiast 1165 złotych).

Kategoria Foto podczas Dni Wiosennych Okazji w Amazon.pl (screen: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

A może coś z AGD?

Wiosenna wyprzedaż na Amazonie to też świetna okazja, by kupić coś do domu. Na przykład automatyczny ekspres do kawy, dzięki któremu szybko przygotujesz małą czarną albo mleczną pyszność – w sam raz na poranek, popołudnie… czy jakikolwiek inny moment dnia. W końcu na kawę każdy jest dobry.

Wśród promocyjnych ofert pozytywnie wyróżniają się dwa modele w zbliżonych cenach. To Philips EP2220/10 za 1049 złotych (zamiast 1149 złotych) oraz DeLonghi Magnifica S za 1078 złotych (zamiast 1261,31 złotych). Poza ceną łączy je też charakterystyka: jeden i drugi ma spory pojemnik na ziarna z pokrywką, wydajny młynek i klasyczny spieniacz. Różnica jest taka, że Philips ma wyświetlacz dotykowy, a DeLonghi – przyciski i pokrętło.

Philips EP2220 (źródło: Amazon.pl) DeLonghi Magnifica S (źródło: Amazon.pl)

Spośród innych urządzeń do domu warto też zwrócić uwagę na przecenione prawie o połowę żelazko o mocy 3200 W, wyposażone w higieniczną stopę Durilium AirGlide AutoClean o wysokim poślizgu. To model Tefal FV9844 Ultimate Pure za 293,43 złote (zamiast 558 złotych), który oferuje szybkie nagrzewanie i mocne uderzenie pary.

Kolejna oferta, która przykuła moją uwagę, to zestaw dwóch szczoteczek elektrycznych Philips Sonicare 9000 DiamondClean za 792,99 złote (zamiast 1010,42 złotych). To propozycja dla wymagających użytkowników, którzy docenią nie tylko wysoką wydajność, ale też czujnik nacisku, aplikację mobilną czy… szklankę do ładowania. A jeśli potrzeba Ci tylko końcówek, to możesz kupić zestaw 10 główek Philips Sonicare ProResults za 123,99 złote (zamiast 229,95 złotych).

Na koniec wspomnę jeszcze o zestawach Lego, które w ramach wiosennej wyprzedaży na Amazonie dostępne są w naprawdę dobrych cenach. Wśród nich znajdują się:

I jak? Widzisz tu swój nowy zakup? A może udało Ci się wyłowić coś jeszcze lepszego?

Linki do produktów na Amazon.pl to linki afiliacyjne. Korzystając z nich, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc dodatkowych kosztów. Dziękujemy!