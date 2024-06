Chrome na Androida z nową funkcją. Co tym razem dodało Google?

Do przeglądarki Google Chrome na urządzeniach mobilnych z Androidem wdrażana jest nowa funkcja. Opcja Odsłuchaj tę stronę przypomina odtwarzacz muzyki i jest stopniowo rozszerzana na kolejnych użytkowników.

Chrome przeczyta Ci artykuł

Google nieustannie aktualizuje swoje popularne aplikacje. Jedną z wiodących jest oczywiście przeglądarka Chrome, która otrzymuje kolejną, wygodną funkcję – Listen to this page (pol. Odsłuchaj tę stronę). Jak wskazuje sama nazwa – technologiczny gigant pozwoli na szybkie odsłuchanie załadowanej witryny.

Co ciekawe, nie jest to zwyczajny automat do odczytywania treści, a dość rozbudowana funkcja, nieco przypominająca odtwarzacz muzyki. Użytkownik będzie mógł spersonalizować odsłuch, korzystając z funkcji wstrzymywania i zmiany prędkości odczytu, a także przewijania czy przeskakiwania w treści o 10 sekund w tył lub w przód. Możliwe będzie także wybranie języka oraz głosu, którego chce słuchać.

Dotychczas o odczytywanie stron internetowych można było poprosić Asystenta Google, jednak ten podczas takiej prośby wychodził z przeglądarki. Dzięki nowej funkcji będzie można słuchać treści witryny bezpośrednio w aplikacji Chrome.

Gdzie znaleźć nową funkcję „Odsłuchaj tę stronę”?

Aby sprawdzić, czy Odsłuchaj tę stronę jest już dostępne w przeglądarce, konieczne jest otwarcie aplikacji Google Chrome na urządzeniu z Androidem i wpisanie adresu strony internetowej. Po załadowaniu witryny trzeba kliknąć w trzy kropeczki, ulokowane w prawym górnym rogu. Jeśli Posłuchaj tej strony już jest dostępna, znajdzie się pod sekcją Przetłumacz.

Nową funkcję zauważyli już niektórzy użytkownicy, jednak jest ona wdrażana stopniowo i nie jest jeszcze dostępna u wszystkich. Odsłuchaj tę stronę na ten moment obsługuje język angielski, arabski, bengalski, chiński, francuski, hindi, hiszpański, indonezyjski, japoński, niemiecki, portugalski oraz rosyjski.

Czytanie na głos było testowane w komputerowej wersji przeglądarki. Opcję sprawdzano w wersji Chrome dla programistów (tzw. Canary) i pojawiła się w tzw. Trybie czytania. Jego zadaniem jest zagregowanie samej treści artykułu, bez grafik czy reklam przewijających się w tekście. Można go włączyć, klikając w trzy kropki na liście rozwijanej w Więcej, a następnie wybierając Tryb czytania.