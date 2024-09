Kolejne tanie słuchawki Xiaomi dostępne w Polsce

W Polsce zadebiutowały kolejne słuchawki marki Xiaomi. Tym razem padło na model Redmi Buds 6 Active, który został wyceniony na znacznie mniej niż 100 złotych. Równocześnie chiński producent zaprezentował też model Redmi Buds 6 Play.

Tanie słuchawki Xiaomi dostępne w Polsce

Na polskim rynku pojawiły się nowe słuchawki marki Xiaomi. Do portfolio chińskiego, wielobranżowego producenta dołączył model Redmi Buds 6 Lite. Sprzęt został wyposażony w technologię aktywnej redukcji szumów, korektor EQ, duże przetworniki i może działać nawet 7 godzin, a etui wydłuża ten czas do 38 godzin. Urządzenie wyceniono na około 100 złotych i jest dostępne w trzech kolorach – czarnym, białym i niebieskim.

Redmi Buds 6 Lite (źródło: Xiaomi)

Możecie również wyposażyć się w jeszcze tańszy model Redmi Buds 6 Active. Sprzęt ten został zaprezentowany na rynku chińskim w maju br. Słuchawki wyposażono w przetworniki dynamiczne o wielkości 14,2 milimetra.

W tym przypadku same pchełki mogą grać przez 6 godzin, a etui wydłuża ten czas do maksymalnie 30 godzin. Zaledwie 10 minut ładowania w etui pozwala na korzystanie z nich przez kolejną godzinę. Model Redmi Buds 6 Active jest dostępny w kolorze czarnym, białym, niebieskim oraz różowym. Wyceniono je na 69 złotych. To jednak nie koniec nowości.

Gdzie kupić? Słuchawki Xiaomi Redmi Buds 6 Active w kolorze białym RTV Euro AGD x-kom OleOle Zawiera linki afiliacyjne.

Słuchawki Redmi Buds 6 Play debiutują w Japonii

Na japońskim rynku zadebiutowały kolejne słuchawki chińskiej marki. Do grona urządzeń dołączyły Redmi Buds 6 Play. W tym przypadku mamy do czynienia z etui, z wykorzystaniem którego łączny czas pracy może sięgnąć 36 godzin. Zaledwie 10 minut ładowania słuchawek ma zagwarantować kolejne 3 godziny odtwarzania. Pchełki naładowane do pełna będą działać do 7,5 godziny.

Sprzęt wyposażono w 10-milimetrowy przetwornik dynamiczny, który według producenta zapewnia mocne i dynamiczne brzmienia. Redmi Buds 6 Play korzystają z funkcji redukcji szumów opartych o sztuczną inteligencję, dodając wyrazistości do prowadzonych rozmów, a także mają dostęp do pięciu trybów korektora EQ.

Redmi Buds 6 Play (źródło: Xiaomi)

Zaprezentowany sprzęt cechuje się lekkością – z informacji przekazanych przez producenta wynika, że pchełki ważą zaledwie 3,6 grama. Etui zaś jest eleganckie i kompaktowe. Redmi Buds 6 Play korzystają z łączności Bluetooth 5.4.

Debiutujący na japońskim rynku sprzęt został wyceniony na 1380 jenów, co jest równowartością niespełna 40 złotych. Redmi Buds 6 Play wkrótce powinny trafić do sprzedaży również w innych krajach na świecie.