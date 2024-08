Wiemy już, co zaoferuje Samsung Galaxy S24 FE

Samsung Galaxy S24 FE to smartfon, na którego premierę czeka wielu fanów marki. Nowe doniesienia ujawniają, że nadchodzący model będzie wyposażony w większy wyświetlacz, lepszą baterię, a także funkcje Galaxy AI. Co zaoferuje urządzenie i czy warto na niego czekać?

Co już wiemy o Galaxy S24 FE?

Według najnowszych doniesień, Samsung Galaxy S24 FE ma zadebiutować z 6,7-calowym wyświetlaczem o częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasnością sięgającą 1900 nitów. To duża zmiana w porównaniu do poprzednika, czyli modelu Galaxy S23 FE, który oferował swoim użytkownikom 6,4-calowy ekran.

Pod maską prawdopodobnie znajdzie się autorski procesor Exynos 2400e, który, jak sugerują zagraniczne źródła, jest bardziej energooszczędny niż Exynos 2200 z poprzednika. Wcześniejsze informacje mówiły także, że smartfon zyska maksymalnie 12 GB RAM-u i 256 GB pamięci na dane użytkownika.

rendery Galaxy S24 FE (źródło: Giznext)



Dostarczaniem energii do podzespołów ma zająć się akumulator o pojemności 4565 mAh, co w połączeniu z optymalizacją energetyczną procesora powinno zapewnić dłuższą żywotność na jednym ładowaniu. Dzięki temu nowy model ma zaoferować aż do 29 godzin odtwarzania wideo i do 78 godzin odtwarzania muzyki.

Samsung wrzuci AI także do tego smartfona

Galaxy S24 FE ma również zyskać wsparcie dla funkcji Galaxy AI, znanych już z choćby z serii Galaxy S24, Galaxy Z Flip 6 oraz Galaxy Z Fold 6. Wśród nich znajdziemy Portrait Studio, które pozwala na tworzenie stylizowanych portretów z wykorzystaniem generatywnej sztucznej inteligencji. Użytkownicy będą mogli korzystać również z funkcji, takich jak Circle to Search, Generative Edit, Sketch to Image oraz Live Translate.

Portal Android Headlines informuje, że Galaxy S24 FE najprawdopodobniej zadebiutuje z systemem One UI 6.1.1. Choć, jak zauważa serwis, wkrótce planowane jest wprowadzenie One UI 7, to jednak nadchodzący smartfon raczej nie będzie miał go preinstalowanego w momencie premiery.

Jak widać po doniesieniach, Samsung Galaxy S24 FE zapowiada się na solidny smartfon, który z pewnością przypadnie do gustu użytkownikom pod warunkiem, że jego cena nie będzie przesadzona.

Data premiery Galaxy S24 FE, ani przewidywana cena, nie są jeszcze znane.