Ktoś z Polski ujawnił, w jakich wersjach będzie dostępny Samsung Galaxy S24

Taka sytuacja zdarza się naprawdę rzadko, bo większość przecieków na temat nowych urządzeń trafia do nas z zagranicy. Ten jednak pochodzi prosto z Polski. Dzięki niemu dowiedzieliśmy się, w jakich wersjach będą dostępne w Polsce smartfony z serii Samsung Galaxy S24.

Dostępne w Polsce wersje smartfonów z rodziny Samsung Galaxy S24

Przeciek, o którym mowa, prawdopodobnie pochodzi od jednego z dystrybutorów urządzeń Samsunga w Polsce, co wskazuje, że pogłoski o bliskiej premierze (w styczniu 2024 roku) nie mijają się z prawdą. Wygląda na to, że również polskie sklepy przygotowują się do rozpoczęcia sprzedaży najnowszych flagowców producenta z Korei Południowej.

Z informacji, które wyciekły do sieci, wynika, że do sprzedaży w Polsce trafią:

Galaxy S24 8/128 GB w kolorze szarym, czarnym, fioletowym i żółtym,

Galaxy S24 8/256 GB w kolorze szarym, czarnym, fioletowym i żółtym,

Galaxy S24+ 12/256 GB w kolorze szarym, czarnym, fioletowym i żółtym,

Galaxy S24+ 12/512 GB w kolorze szarym, czarnym, fioletowym i żółtym,

Galaxy S24 Ultra 12/256 GB w kolorze szarym, czarnym, fioletowym i żółtym,

Galaxy S24 Ultra 12/512 GB w kolorze szarym, czarnym, fioletowym i żółtym,

Galaxy S24 Ultra 12 GB/1 TB w kolorze szarym, czarnym, fioletowym i żółtym.

źródło: Slashleaks

Dla przypomnienia, poprzednicy smartfonów z serii Galaxy S24 trafili do Polski w następujących konfiguracjach:

Galaxy S23 8/128 GB,

Galaxy S23 8/256 GB,

Galaxy S23+ 8/256 GB,

Galaxy S23+ 8/512 GB,

Galaxy S23 Ultra 8/256 GB,

Galaxy S23 Ultra 12/512 GB,

Galaxy S23 Ultra 12 GB/1 TB.

O ile w przypadku podstawowego modelu nic się zatem nie zmieni, o tyle Galaxy S24+ zaoferuje w standardzie o 4 GB RAM więcej niż Galaxy S23+, podobnie jak Galaxy S24 Ultra 12 GB – nie mamy się spodziewać wersji z 8 GB RAM.

To podwójnie dobra wiadomość

Niewykluczone, że gdyby źródło wycieku skorzystało z aparatu z obiektywem ultraszerokokątnym, zobaczylibyśmy też ceny smartfonów z serii Samsung Galaxy S24 Ultra. Wtedy dowiedzielibyśmy się, czy producent również w Polsce utrzyma je na podobnym poziomie jak w przypadku linii Galaxy S23 – a takie chodzą słuchy.

źródło: Windows Report

Jeśli faktycznie tak będzie, klienci dostaną nowszy, bardziej zaawansowany i lepiej wyposażony sprzęt w atrakcyjnej cenie, szczególnie że sprzyjają nam obecne kursy walut, korzystniejsze niż w lutym 2023 roku w momencie debiutu rodziny Galaxy S23. Jedynym zastrzeżeniem, jakie mogą mieć, może być procesor Exynos 2400 w Galaxy S24 i Galaxy S24+, bo Galaxy S24 Ultra na wszystkich rynkach ma mieć SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.